La révolution numérique est en marche

Après un an et demi de mise en œuvre, la Résolution N°57 du Politburo du Parti a impulsé des avancées en science, technologie, innovation et transformation digitale. Ces premiers résultats posent les bases d’un nouveau modèle de croissance et accélèrent l’entrée du Vietnam dans l’ère numérique.

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>> Résolution 57 : moteur de la transformation numérique du Vietnam

>> La Résolution 57 crée des changements concrets dans la vie numérique

Photos : VNA/CVN

Lors d’une récente conférence récapitulative, Nguyên Hai Ninh, chef du Bureau du Comité central du Parti, a souligné que la Résolution N°57 avait ouvert une nouvelle phase de développement pour le pays. De nombreuses initiatives liées à la transformation digitale, à l’intelligence artificielle (IA) et à l’économie numérique ont été fortement encouragées, accompagnées d’une série de mécanismes innovants.

Dans le domaine des ressources humaines, le programme d’alphabétisation numérique populaire a organisé 150 formations en ligne, attirant plus de 880.000 participants tout en réduisant les coûts de près de 80%.

Dans les services publics, le système d’authentification électronique déployé dans 18 aéroports a servi environ 1,4 million de passagers, générant des économies estimées à près de 7.700 milliards de dôngs par an.

Modèles d’innovation

Dans le secteur de la santé, plus de 12.400 établissements médicaux utilisent désormais la carte d’identité en remplacement de la carte papier d’assurance maladie. Quelque 2,5 millions de dossiers médicaux électroniques ont été créés, permettant les épargnes annuelles d’environ 1.000 milliards de dôngs. La base de données nationale sur la population et l’application VNeID comptent plus de 71 millions de comptes activés, utilisés dans de nombreux domaines tels que les services publics, la banque, la finance, le transport aérien et la santé. Le réseau national sécurisé interconnecté et la plateforme numérique commune sont achevés à 98%, avec plus de 7.100 points de connexion, tandis que le système de gestion des opérations du Parti a été déployé dans l’ensemble des communes, quartiers et zones administratives spéciales.

Parallèlement, de nombreux modèles scientifiques et technologiques innovants sont mis en œuvre avec succès dans les provinces. À Cà Mau (Sud), le modèle d’élevage intensif de crevettes en circuit fermé avec un renouvellement minimal de l’eau a été étendu à 1.500 ha. Vinh Long (Sud) utilise les drones (UAV), les engrais nanotechnologiques et les techniques de culture d’embryons exempts de maladies. Nghê An (Centre) développe des engrais organiques microbiologiques à partir de sous-produits agricoles. Lào Cai (Nord) utilise les technologies génétiques pour préserver les espèces locales. Quang Tri (Centre) développe une agriculture de haute technologie associée au programme “À chaque commune, son produit” (OCOP), tandis que Tuyên Quang (Nord) met en œuvre des cartes numériques et des guides touristiques alimentés par l’IA.

Technologies stratégiques

De nombreuses entreprises vietnamiennes ont également investi dans la recherche et l’application de technologies stratégiques telles que la 5G, la robotique, l’UAV, la traçabilité des produits et les semi-conducteurs. Au début de cette année, le groupe Viettel a lancé la construction de la première usine vietnamienne de fabrication de puces électroniques, marquant une étape importante dans la création d’une capacité nationale de production de semi-conducteurs. Plusieurs modèles d’UAV “Made in Vietnam” ont été présentés lors de salons consacrés à la défense et aux technologies, témoignant des progrès constants du pays en matière de recherche et de fabrication.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam continue par ailleurs d’attirer de grands groupes technologiques internationaux. NVIDIA et Qualcomm ont ouvert des centres de recherche et développement (R&D) dans le pays, contribuant au renforcement de l’écosystème national de l’innovation.

Ces résultats permettent à l’innovation vietnamienne d’être de plus en plus reconnue à l’échelle internationale. Selon le rapport 2026 de StartupBlink sur l’indice mondial des écosystèmes de start-up, le Vietnam a gagné cinq places pour atteindre le 50e rang mondial, son meilleur classement à ce jour. Cette progression constitue un signal encourageant, illustrant l’amélioration continue de l’environnement de l’innovation et l’efficacité des politiques de soutien aux start-up.

Selon Nguyên Hai Ninh, la portée stratégique majeure de la Résolution N°57 ne réside pas uniquement dans les résultats déjà obtenus, mais surtout dans l’établissement d’un nouveau modèle de développement, dans lequel la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique deviennent les principaux moteurs de la croissance, remplaçant progressivement un modèle fondé sur le capital, les ressources naturelles et une main-d’œuvre à faible coût.

Il s’agit d’un changement fondamental de paradigme, créant les conditions nécessaires à un développement reposant sur la connaissance, la technologie et la productivité. La gouvernance évolue également, passant d’une simple gestion des activités scientifiques et technologiques à la création d’un véritable écosystème d’innovation.

Des mécanismes tels que les dispositifs “sandbox”, l’acceptation d’une part de risque dans la recherche, la commercialisation des résultats scientifiques ou encore les politiques d’attraction des talents encouragent les instituts de recherche et les entreprises à investir plus résolument dans l’innovation.

D’après Nguyên Quang Dông, directeur de l’Institut de recherche sur les politiques et le développement des médias, le résultat le plus marquant depuis l’adoption de la Résolution N°57 est le perfectionnement du cadre institutionnel. De nombreux mécanismes destinés à soutenir les nouvelles technologies ont été mis en place notamment sur le marché des actifs numériques.

Fonds de soutien à l’innovation

Plusieurs collectivités locales ont également pris l’initiative de créer des Fonds de soutien à l’innovation. Hô Chi Minh-Ville a lancé un Fonds de capital-risque doté d’un investissement initial de 500 milliards de dôngs, tandis que Cân Tho (Sud) a créé un Fonds pour le développement de la science, de la technologie et de l’innovation. Par ailleurs, les plateformes d’échange de technologies se développent dans de nombreuses provinces afin d’aider les entreprises à accéder aux technologies avancées.

Photos : VNA/CVN

Un autre point fort de la Résolution N°57 réside dans l’augmentation substantielle des investissements consacrés à la science et à la technologie. Conformément à ses objectifs, les dépenses de recherche et développement devraient atteindre environ 2% du Produit intérieur brut (PIB), tandis qu’au moins 3% des dépenses annuelles du budget de l’État seront consacrés à la science et à la technologie, à l’innovation et à la transformation numérique.

Ces ressources devraient donner une forte impulsion aux activités de recherche, de développement et de commercialisation des technologies, tout en offrant aux entreprises davantage d’opportunités pour innover, renforcer leur compétitivité et s’intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Les technologies stratégiques telles que l’IA, l’Internet des objets (IoT), les mégadonnées (Big Data), l’informatique en nuage (cloud computing), les semi-conducteurs, les technologies quantiques, les nanotechnologies, les réseaux 5G et 6G, les communications par satellite ainsi que d’autres technologies émergentes figurent également parmi les priorités de développement. Cette orientation encourage les universités et les instituts de recherche à renforcer la formation de ressources humaines hautement qualifiées, tout en incitant les entreprises à investir dans les produits technologiques “Made in Vietnam”.

Selon M. Dông, même si de nombreuses politiques nécessitent encore du temps pour produire pleinement leurs effets, la Résolution N°57 a déjà créé une forte dynamique en faveur de la science et de la technologie, avec des retombées positives sur de nombreux autres secteurs économiques. L’amélioration continue de l’environnement dédié à la science et à la technologie renforce non seulement la confiance des entreprises vietnamiennes, mais attire également davantage de grands groupes technologiques internationaux désireux d’investir et de se développer au Vietnam.

Nouveau moteur de croissance

Pour que le texte bénéficie réellement à toutes les entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises (PME), les autorités locales doivent intensifier la communication autour des politiques publiques, rendre plus visibles les programmes de soutien et les possibilités de participer à des projets scientifiques et technologiques. Au-delà des grands groupes, le soutien aux PME et aux start-up technologiques constitue un facteur essentiel pour bâtir un écosystème d’innovation durable.

Photo : VNA/CVN

Le Dr. Trân Van Khai, vice-président de la Commission de la science, de la technologie et de l’environnement de l’Assemblée nationale, estime que la croissance économique du pays ne peut plus reposer durablement sur le capital, le crédit et une main-d’œuvre à faible coût. Les moteurs traditionnels montrent progressivement leurs limites, tandis que le changement climatique et la concurrence mondiale imposent des défis de plus en plus importants.

À son avis, la Résolution N°57 recentre les priorités sur les institutions, les ressources humaines, les infrastructures, les données et les technologies stratégiques afin de passer d’une politique d’attraction des investissements directs étrangers (IDE) fondée sur les faibles coûts à l’édification d’un écosystème capable d’attirer des capitaux de haute qualité, associés au transfert de technologies et à la montée en gamme des chaînes de valeur.

Dans ce nouveau modèle de développement, la technologie et l’innovation ne jouent plus un simple rôle de soutien, elles deviennent des forces productives directes et les principaux moteurs de la croissance. Les technologies permettent d’accroître la productivité, de réduire les coûts et de créer de nouveaux secteurs d’activité ainsi que de nouveaux modèles économiques. L’innovation transforme les connaissances en valeur économique, tandis que la transformation numérique modifie profondément les modes de gouvernance de l’État, des entreprises et de la société.

Pour M. Khai, la Résolution N°57 marque une transition stratégique d’un modèle de croissance extensive vers une croissance fondée sur la qualité, la connaissance et la technologie. Il ne s’agit pas seulement d’appliquer de nouvelles technologies, mais bien de restructurer l’économie et l’appareil de développement en se basant les données, le savoir et la maîtrise des technologies.

Nguyên Thành/CVN