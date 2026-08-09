La jeunesse vietnamienne lance la 4e étape de l’itinéraire "J’aime ma Patrie"

Les 8 et 9 août, dans la commune de Sin Thau, province de Diên Biên (Nord), le Comité central de l’Union de la jeunesse du Vietnam et l’Union provinciale de la jeunesse de Diên Biên ont lancé la 4e étape de l’itinéraire « J’aime ma Patrie » 2026.

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Cette activité s’inscrit dans le cadre des préparatifs du 70e anniversaire de l’Union de la jeunesse du Vietnam, qui sera célébré le 15 octobre. Elle vise à promouvoir le patriotisme, à renforcer l’idéal révolutionnaire et à encourager chez les jeunes l’esprit de responsabilité et la volonté de contribuer au développement du pays.

Photo: VNA/CVN

Le temps fort du programme a été la cérémonie de lever des couleurs « J’aime ma Patrie », organisée selon le protocole de l’Union de la jeunesse du Vietnam au mât d’A Pa Chai, dans la commune de Sin Thau. Dans une atmosphère solennelle, de nombreux jeunes membres de l’Union ainsi que des cadres et soldats des gardes-frontières se sont tournés vers le drapeau national, exprimant leur fierté et leur responsabilité envers la Patrie.

À l’issue de la cérémonie, le flambeau du parcours a été transmis à la jeunesse de Dien Bien. Les participants ont également entonné ensemble la chanson « J’aime ma Patrie », puis visité le site du jalon frontalier d’A Pa Chai, avant de rendre visite aux équipes chargées du déminage et de l’élimination des explosifs ainsi qu’aux volontaires de la campagne estivale de la jeunesse à Sin Thau.

La transmission du flambeau symbolise la continuité de l’idéal, de la responsabilité et de la volonté d’engagement de la jeunesse vietnamienne, tout en contribuant à diffuser les valeurs de patriotisme, de solidarité et d’action au service de la communauté.

Dans le cadre du programme, les organisateurs ont également rendu hommage au martyr Tran Van Tho au temple qui lui est dédié, à la garde-frontière de Leng Su Sin, et inspecté la mise en œuvre du projet « La jeunesse vietnamienne accompagne les enfants et adolescents des zones frontalières pour la période 2025-2030 ».

À Sin Thau, la délégation a offert une « Maison du bonheur », une aire de jeux pour enfants, une bibliothèque et trois purificateurs d’eau. Elle a également remis des cadeaux à 20 familles bénéficiaires de politiques sociales, des bourses à des élèves défavorisés ainsi que 1 000 foulards rouges, offerts par le Premier ministre aux enfants issus de minorités ethniques. La valeur totale de ces aides s’élève à plusieurs centaines de millions de dôngs.

La délégation a également rendu visite aux familles des martyrs Sung Gia Tu et Po Gia Tu, ainsi qu’aux cadres et soldats de la garde-frontière d’A Pa Chai.

VNA/CVN