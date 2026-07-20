Le Vietnam AI Innovation Challenge 2026 met en lumière une nouvelle génération de solutions d’IA

Les applications pratiques de l’IA étaient au cœur du Vietnam AI Innovation Challenge (VAIC) 2026, qui s’est terminé dimanche 19 juillet à Hanoï.

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Photo : VNA/CVN

Les participants ont présenté des solutions pour des secteurs aussi variés que le droit, l’éducation, la finance et les services publics, témoignant de l’intérêt croissant du Vietnam pour la transformation de la recherche en IA en produits utilisables dans le monde réel.

L’équipe gagnante, L-GPT 6.7, a impressionné le jury avec Lawgic, une plateforme d’analyse juridique qui combine de grands modèles de langage et la technologie des graphes de connaissances afin d’améliorer le raisonnement juridique et la recherche d’informations. Le projet a remporté le premier prix du concours, d’une valeur de 10.000 dollars.

La deuxième place a été attribuée à Genation pour Tangent, une plateforme d’IA qui convertit les questions des utilisateurs en supports d’apprentissage visuels, tandis que SenAI a décroché la troisième place avec un système de traduction anglais-vietnamien en temps réel.

Le concours annuel s’est conclu après un hackathon de 48 heures qui a attiré près de 1.500 participants répartis en 340 équipes à travers le pays.

Les participants ont développé des prototypes d’IA sous la supervision d’experts du secteur avant de présenter leurs produits au jury lors de la journée de démonstration finale.

Contrairement à de nombreux concours d’IA précédents, axés principalement sur la recherche ou le développement d’algorithmes, les organisateurs ont indiqué que les projets de cette année mettaient davantage l’accent sur les applications pratiques.

Nombre de projets visaient à relever les défis rencontrés par les entreprises, les services publics et les collectivités locales. Le jury a évalué non seulement l’innovation technologique, mais aussi le potentiel commercial et l’applicabilité concrète.

Le Dr. Trân Thê Hung, cofondateur et directeur général d’AI for Vietnam - l’un des organisateurs du concours - a déclaré que ce dernier avait pour but de créer des liens entre les entreprises et les jeunes innovateurs, et non de simplement identifier les meilleures solutions d’IA.

Il a ajouté que l’objectif était d’aider les idées prometteuses à se transformer en produits aux applications pratiques. Hung a ajouté que la plus grande réussite de VAIC résidait non pas dans les prix, mais dans la persévérance des participants, dont beaucoup ont travaillé sans relâche pendant les 48 heures du hackathon pour mener à bien leurs projets.

Lors de la cérémonie de clôture, Vu Quôc Huy, directeur du Centre national de l’innovation, a déclaré que la qualité des projets de cette année témoignait de la maturité croissante de l’écosystème de l’IA au Vietnam et de la capacité grandissante des jeunes ingénieurs vietnamiens à développer des solutions à fort potentiel commercial.

Photo : VNA/CVN

Il a précisé que le centre continuerait à soutenir les équipes prometteuses par le biais de programmes d’incubation et d’accélération, en leur donnant accès à des infrastructures d’innovation et en les mettant en relation avec des entreprises, des investisseurs et des partenaires nationaux et internationaux afin de faciliter la commercialisation de leurs produits.

Le jury était composé d’experts de renom en IA, vietnamiens et internationaux, parmi lesquels William Tjhi d’AI Singapore, Hô Tu Bao de l’Institut vietnamien d’études avancées en mathématiques (VIASM) et Nguyên Câm Tu de l’Université de Nanjing.

Les projets ont été évalués sur la base de leur innovation, de leurs capacités techniques, de leur application pratique et de leur potentiel commercial.

Les organisateurs ont indiqué que ce concours s’inscrit dans le cadre des efforts déployés pour mettre en œuvre la résolution N°57-NQ/TW du Politburo sur les percées dans le développement de la science, de la technologie, l’innovation et la transformation numérique nationale, en encourageant le développement des talents en IA et en renforçant la collaboration entre les décideurs politiques, les universités, les instituts de recherche et les entreprises.

Au-delà de l’identification de développeurs prometteurs en IA, le concours vise à accélérer la commercialisation des applications d’IA et à consolider l’écosystème d’innovation vietnamien grâce à des liens plus étroits entre la recherche et l’industrie.

Les organisateurs ont précisé que le format hackathon permet aux participants de tester rapidement leurs idées, de développer des prototypes et d’affiner leurs produits grâce aux conseils directs de mentors expérimentés et de spécialistes des technologies.

Truong Quôc Anh, directeur des services bancaires numériques à la Banque commerciale par actions Saigon-Hanoi (SHB), a déclaré que la banque avait soumis des problématiques commerciales concrètes aux participants, reflétant la demande croissante des entreprises pour des applications d’IA déployables.

Il a ajouté que SHB espérait que des concours tels que VAIC contribueraient à identifier des solutions adaptables au secteur bancaire.

Le concours de cette année a été organisé conjointement par le Centre national de l’innovation, Meta, AI for Vietnam, FPT et l’Université Duy Tân.

VNA/CVN