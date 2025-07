Premier semestre 2025 : la croissance pourrait être au-delà des prévisions

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions établies à la fin du mois de mai, la croissance du PIB pour le premier semestre devait atteindre 7,31%. Cependant, avec les données actualisées jusqu’au 30 juin, ce taux pourrait être relevé de 0,2 à 0,3 point. De nombreux indicateurs liés à la production, aux activités commerciales et budgétaires se sont améliorés mois après mois et trimestre après trimestre, contribuant à maintenir la stabilité macroéconomique, à maîtriser l’inflation et à préserver les grands équilibres économiques, a-t-il précisé.

Résultat positif

Selon un rapport du ministère des Finances, les exportations au cours des six premiers mois ont progressé de 14,4%, avec un excédent commercial estimé à 7,63 milliards de dollars. Le total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés a dépassé 21,5 milliards de dollars, soit une hausse de 32,6% par rapport à la même période de l’année dernière - le niveau le plus élevé depuis 2009 - tandis que les décaissements effectifs d’IDE ont atteint plus de 11,7 milliards de dollars, en augmentation de 8,1%. Par ailleurs, 152.700 entreprises ont été créées ou réintégrées sur le marché, soit plus de 20% de plus que celles ayant cessé leurs activités (127.200).

Photo : VNA/CVN

Concernant la réunion gouvernementale mensuelle et la visioconférence entre le gouvernement, 34 villes et provinces ainsi que 3.321 communes, quartiers et zones spéciales, présidée le même jour par le Premier ministre Pham Minh Chinh, le ministre Trân Van Son a indiqué que le chef du gouvernement avait demandé aux délégués de définir clairement les tâches et solutions prioritaires pour le mois de juillet, le troisième trimestre et le reste de l’année 2025. Le Premier ministre a notamment insisté sur la nécessité de stabiliser l’appareil administratif à tous les niveaux, en demandant à chaque ministère, secteur et localité d’identifier les mesures à prendre pour atteindre un taux de croissance d’au moins 8% en 2025.

Trân Van Son a précisé qu’un certain nombre de tâches et solutions clés avaient été fixées pour le troisième trimestre et le second semestre 2025, notamment : assurer un suivi rigoureux du fonctionnement de l’administration locale à deux niveaux ; accélérer le décaissement des investissements publics ; promouvoir activement les nouveaux moteurs de croissance ; tirer pleinement parti des 17 accords de libre-échange déjà signés et en promouvoir de nouveaux ; et viser à atteindre ou dépasser 3.000 km d’autoroutes et plus de 1.000 km de routes côtières d’ici fin 2025.

VNA/CVN