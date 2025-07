Envolée du crédit, un levier essentiel pour la croissance

Le crédit bancaire au Vietnam connaît une forte croissance, portée par des politiques monétaires flexibles, une reprise économique et un regain de confiance des entreprises. Cette envolée du crédit, particulièrement visible dans les secteurs clés comme l’industrie, l’immobilier et l’agriculture, s’annonce comme un moteur essentiel pour soutenir la croissance tout au long de l’année

En 2025, la croissance du crédit devrait poursuivre sa trajectoire ascendante, portée par la flexibilité des politiques monétaires et la forte demande d’emprunt des entreprises. Au 19 mai 2025, l’encours des crédits du système bancaire national s’élève à 16,5 millions de milliards de dôngs, soit une hausse de près de 6% par rapport à fin 2024. Le secteur bancaire demeure un pilier de l’économie, avec une croissance du crédit comprise entre 14 et 15% ces dernières années. La Banque d’État du Vietnam (BEV) anticipe une hausse d’environ 16% pour 2025.

Photo : VNA/CVN

Dès les premiers mois de 2025, le système bancaire vietnamien a montré des signes encourageants, avec une hausse de 1,98% de la croissance du crédit par rapport à fin 2024, signe d’un bon début d’année. Les flux de capitaux sont efficaces, notamment dans des secteurs clés tels que l’industrie manufacturière, les entreprises, l’immobilier et la consommation, contribuant tous à soutenir la reprise économique. Selon les estimations des experts, le système bancaire a injecté un million de milliards de dôngs de crédits sur le marché.

Le vice-gouverneur de la BEV, Pham Tiên Dung, a déclaré que la croissance du crédit au début de 2025 présentait des signes positifs par rapport à la même période en 2024. Cette forte progression reflète la reprise progressive de la demande de prêts des entreprises et des particuliers. Les programmes de crédit préférentiels et les politiques d’assouplissement monétaire de la BEV continuent de porter leurs fruits, permettant aux banques commerciales d’accroître leurs prêts à des taux d’intérêt plus raisonnables.

Au cours des deux premiers mois de l’année, la banque centrale a publié dix documents d’orientation à l’intention des établissements de crédit, encourageant des solutions pour stimuler la croissance du crédit, simplifier les procédures et appliquer la transformation numérique aux processus de prêt. Les établissements financiers ont également été exhortés à suivre strictement les directives du gouvernement et de la banque centrale concernant la stabilisation des taux d’intérêt et la réduction des taux débiteurs.

Accélération attendue de la croissance du crédit

Compte tenu de cette dynamique, de nombreux experts prévoient une accélération de la croissance du crédit dans les prochains trimestres. La BEV vise un taux de croissance global du crédit de 16% en 2025, tout en maintenant un contrôle strict de la qualité des prêts afin de minimiser les risques de créances douteuses.

Le moteur de cette croissance est la forte reprise économique. Les analystes de MB Securities (MBS) estiment que l’activité de crédit sera stimulée par la reprise de la production et des activités commerciales, portée par la hausse de la demande intérieure et extérieure. Cela permettra à la BEV de maintenir une politique monétaire accommodante en 2025.

Un autre facteur favorable est le taux élevé de décaissement des investissements publics. MBS prévoit que ce taux élevé créera des emplois et stimulera la demande de crédit, en ligne avec les objectifs de reprise économique et la mise en œuvre des grands projets d’infrastructures du Vietnam pour la période 2021-2025. Pour ces raisons, les analystes anticipent une croissance soutenue du crédit bancaire cette année.

Selon les experts, le crédit immobilier montre des signes de reprise depuis le début de l’année, grâce au regain de confiance du marché et à la relance des projets. Cette tendance continuera d’influencer positivement la croissance du crédit tout au long de 2025.

Les spécialistes soulignent également que l’assouplissement de la politique monétaire de la BEV, la baisse des taux d’intérêt et les mesures visant à atténuer les difficultés des entreprises immobilières ont libéré les flux de capitaux. Cependant, les banques restent prudentes dans la gestion du risque de crédit dans ce secteur afin d’éviter une augmentation des créances douteuses.

Nguyên Quôc Hung, secrétaire général de l’Association des banques vietnamiennes, a déclaré que les banques ne pourraient accélérer leurs prêts que si la demande de crédit continue de croître. En 2024, les établissements ont eu du mal à trouver des emprunteurs. À l’horizon 2025, l’espoir repose sur une reprise économique susceptible de stimuler les besoins d’emprunt. Dans ce contexte, un objectif de croissance du crédit de 15 à 20% serait moins un défi qu’une opportunité.

Photo : VNA/CVN

Des prêts en faveur de la production agricole

Le gouvernement a publié le décret N°156, modifiant les dispositions des décrets N°25/2015 et N°116/2018 sur les politiques de crédit dédiées à l’agriculture et au développement rural, a annoncé la Banque d’État du Vietnam.

Cette nouvelle réglementation élève le plafond des prêts non garantis pour les ménages et particuliers de 200 millions de dôngs à 300 millions de dôngs. Pour les coopératives et entreprises familiales, ce plafond passe de 300 à 500 millions de dôngs. Les exploitants agricoles pourront emprunter jusqu’à 3 milliards de dôngs, contre 1 à 2 milliards auparavant. Quant aux coopératives et alliances coopératives, elles pourront désormais accéder à des prêts allant jusqu’à 5 milliards de dôngs, contre 1 à 3 milliards précédemment.

Le décret simplifie aussi les procédures de prêt : les emprunteurs ne seront plus tenus de fournir un certificat attestant de l’absence de litige foncier. Par ailleurs, la présentation du certificat de droits d’utilisation des terres se fera désormais sur la base d’un accord entre la banque et l’emprunteur, et ne sera plus une exigence obligatoire. Autre nouveauté majeure : le décret étend les incitations au crédit à l’agriculture biologique et circulaire, leur accordant les mêmes conditions préférentielles que celles appliquées à l’agriculture de haute technologie et à la production fondée sur la chaîne de valeur. Ces ajustements s’inscrivent dans les efforts continus du Vietnam pour promouvoir une agriculture durable, moderne et compétitive.

Thê Linh/CVN