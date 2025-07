Proposition de réforme de la Loi sur l'impôt sur le revenu des personnes physiques

Truong Ba Tuân, directeur adjoint du Département de gestion et de supervision des politiques fiscales du ministère des Finances, a confirmé que le gouvernement a officiellement approuvé l'intégration de cette initiative au programme législatif 2025. Le ministère des Finances a été mandaté pour finaliser le projet dans les délais impartis.

Cette réforme majeure vise à moderniser et à améliorer le système d'impôt sur le revenu des personnes physiques. Pour ce faire, le ministère s'appuie sur une analyse détaillée de la réglementation en vigueur, identifiant les lacunes et les défis actuels. Le processus inclut également l'étude des meilleures pratiques internationales en matière de fiscalité des personnes physiques afin d'intégrer des approches innovantes et efficaces.

Le projet de loi couvrira six axes majeurs : la redéfinition des revenus imposables et des méthodes de calcul ; l'introduction de nouvelles exonérations fiscales ; l'ajustement des seuils de revenu des contribuables ; l'adaptation des déductions personnelles aux évolutions économiques et sociales ; l'ajout de déductions spécifiques pour l'éducation et la santé ; et la simplification de la structure de l'impôt progressif.

En parallèle, les dispositions relatives à la déclaration et à la retenue d'impôt seront révisées pour en garantir la cohérence et améliorer leur efficacité.

Le ministère finalisera le projet dans les mois à venir et lancera une consultation publique afin de recueillir les avis des parties prenantes avant de le soumettre à l'Assemblée nationale. Cette initiative constitue une étape importante dans l'évolution de la politique fiscale du Vietnam, en phase avec les besoins du développement socio-économique de la nouvelle ère.

VNA/CVN