Solutions technologiques pour la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

>> Accélérer la libération des terrains pour le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud

>> Le président de Vingroup apporte près de 88 millions d'actions VIC à VinSpeed

Au cours de cette rencontre, les parties ont échangé sur les solutions matérielles et technologiques de haute technologie susceptibles d'être appliquées à des projets d'infrastructures de transport à grande échelle, en particulier le projet de ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud.

Photo : ST/CVN

Le groupe 3M propose un vaste écosystème de solutions intégrées applicables aux projets de trains à grande vitesse, notamment des matériaux et technologies avancés et respectueux de l'environnement pour les infrastructures ferroviaires modernes ; des solutions électriques améliorant la sécurité, la fiabilité et les performances des systèmes d'alimentation des trains à grande vitesse ; et des matériaux de haute technologie pour la production, la maintenance des wagons.

Par ailleurs, l'entreprise américaine propose des solutions de décoration intérieure et extérieure respectueuses de l'environnement pour améliorer l'expérience des passagers ; des systèmes intelligents de guidage, de signalisation et de gestion du trafic ; ainsi que des équipements de protection individuelle pour garantir la sécurité de l'exploitation et de la maintenance du réseau ferroviaire.

Hoàng Thanh Nam, directeur adjoint du Département des sciences, des technologies, de l'environnement et des matériaux de construction du ministère de la Construction, a salué les efforts de 3M pour partager ses innovations, ses applications pratiques et ses technologies de pointe, en vue de concevoir, construire et exploiter une ligne ferroviaire à grande vitesse de manière moderne, durable et efficace.

Le ministère salue le cadre de coopération entre le gouvernement vietnamien et l'entreprise pour l'application de solutions technologiques avancées au développement des infrastructures de transport du pays.

Nguyên Minh Duc, directeur des relations gouvernementales pour le Vietnam et l'ASEAN chez 3M, a pour sa part souligné l'engagement du groupe à accompagner le Vietnam dans sa stratégie de modernisation des infrastructures de transport. Fort de plus de 120 ans d'innovation et d'un portefeuille de 60.000 produits, 3M s'engage à fournir des solutions concrètes pour construire un système de transport moderne, sûr, durable et fiable.

Le groupe américain 3M, conglomérat technologique mondial présent dans plus de 70 pays, réaffirme ainsi sa volonté de coopérer étroitement avec les agences gouvernementales et les partenaires vietnamiens afin de promouvoir l'innovation et le développement durable, en mettant l'accent sur le futur réseau ferroviaire à grande vitesse.

Fort de son expérience, 3M met actuellement en œuvre des solutions de sécurité routière et d'infrastructure pour des projets d'envergure au Vietnam, tels que les lignes de métro de Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, ainsi que le terminal T3 de l'aéroport international de Tân Sơn Nhât. Le groupe a également participé à des projets ferroviaires majeurs en Chine et en Thaïlande.

VNA/CVN