Aviation : le Vietnam rejoint le CORSIA

La décision fait suite à l’enregistrement officiel du Vietnam auprès de l’OACI le 30 juin. Lancé par l’OACI, le CORSIA vise à maintenir une croissance neutre en carbone pour l’aviation internationale à partir de 2020.

Dans le cadre de ce mécanisme, les pays participants sont tenus de surveiller, de déclarer et de compenser les émissions de CO₂ des vols internationaux via l’achat de crédits carbone.

Jusqu’à présent, le ministère des Transports et la CAAV ont activement mis en œuvre les mesures nécessaires pour répondre aux exigences du CORSIA. Cela inclut notamment la promulgation d’une circulaire sur la gestion de la consommation de carburant et des émissions de CO₂ des avions, la mise en place d’un système de surveillance, de déclaration et de vérification (MRV) des émissions des vols internationaux, ainsi que la soumission à l’OACI des données d’émissions pour la période 2019-2024.

La CAAV a également étudié de manière proactive les politiques de développement durable à l’échelle mondiale et européenne, et a mené de nombreuses consultations avec les ministères et agences concernés afin d’évaluer les défis liés à l’adhésion à la phase volontaire du CORSIA et à la conformité avec les nouvelles réglementations européennes.

VNA/CVN