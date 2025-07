Économie au 1er semestre : la réforme institutionnelle, moteur de croissance

Photo : VNA/CVN

De nombreuses décisions stratégiques ont été prises et mises en œuvre. Lors de sa 9e session, l’Assemblée nationale a adopté 34 lois, 14 résolutions normatives et donné son avis sur 6 projets de loi.

L’Assemblée nationale a notamment adopté une résolution modifiant certains articles de la Constitution ainsi que plusieurs textes juridiques, établissant une base juridique pour la réorganisation de l’administration locale.

Selon le vice-ministre des Finances Hô Sy Hùng, ces réformes créeront un espace de développement socio-économique plus large, simplifieront les procédures administratives, et délégueront davantage de compétences, permettant de réduire d’au moins 30% les démarches administratives.

Un socle pour la croissance

Les quatre résolutions stratégiques du Bureau politique – sur la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique (Résolution 57), l’intégration internationale (Résolution 59), la réforme de l’élaboration et de l’application de textes juridiques (Résolution 66) et le développement du secteur privé (Résolution 68) - sont considérées comme des leviers majeurs de croissance.

Le gouvernement a promulgué plusieurs décrets, résolutions et décisions socio-économiques. Face aux politiques tarifaires des États-Unis, les ministères et organismes concernés ont négocié, accru les importations américaines et élaboré un projet de décret sur le contrôle du commerce stratégique.

La lutte contre la contrebande et la fraude commerciale a été intensifiée, avec un renforcement du contrôle de l’origine des marchandises, afin de protéger les entreprises honnêtes et stimuler la consommation intérieure.

Photo : VNA/CVN

En matière budgétaire, la Résolution 154 souligne la nécessité d’accélérer le décaissement des investissements publics, de récupérer les dettes fiscales, de promouvoir la numérisation et d’augmenter les recettes budgétaires de plus de 15%. Des politiques de soutien aux entreprises ont été adoptées, comme la réduction de la taxe à l’exportation sur le clinker et la prolongation de la réduction de deux points de la TVA jusqu’à fin 2026.

Le gouvernement a également adapté la politique de crédit pour répondre aux objectifs de croissance et de maîtrise de l’inflation, encouragé la consommation et réformé la gestion du marché de l’or.

Optimisme sur le potentiel de croissance à long terme

Selon l’indice de confiance des entreprises (Business Confidence Index - BCI) publié par EuroCham Vietnam pour le 2e trimestre 2025, les entreprises européennes restent confiantes dans le potentiel de long terme de l’économie vietnamienne, malgré une légère baisse de l’indice à 61,1 en raison des incertitudes mondiales.

Le Professeur associé Nguyên Truc Lê a estimé que malgré une reprise post-pandémique, l’économie vietnamienne reste confrontée à des goulets d’étranglement structurels, notamment dans la politique industrielle et le secteur privé.

Le secteur industriel s’est redressé, mais l’indice des directeurs des achats (PMI) est resté sous les 50 points depuis le 4e trimestre 2024, signalant une baisse des commandes ; de nombreuses entreprises ont quitté le marché, signe de difficultés persistantes.

Photo : VNA/CVN

Selon les experts de l’Institut de formation et de recherche de la Banque d’Investissement et de Développement du Vietnam (BIDV), il est nécessaire de mettre en œuvre efficacement les réformes institutionnelles, la rationalisation de l’appareil administratif, la fusion des provinces, ainsi que les quatre grandes résolutions. Il faut transformer les réformes institutionnelles en avantage compétitif et en ressource de développement ; publier rapidement les textes d’application des lois et résolutions nouvellement adoptées ; et réduire les formalités administratives.

Vanessa Kristina Steinmetz, directrice de FNF Vietnam, a estimé que le secteur privé est le moteur le plus dynamique de l’économie. Des réformes institutionnelles garantissant une concurrence équitable et facilitant l’accès au capital, à la technologie et aux compétences sont essentielles à son développement durable.

VNA/CVN