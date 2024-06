Le Vietnam et les États-Unis sont déterminés à concrétiser leur nouveau partenariat

Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a reçu le 21 juin à Hanoï le secrétaire d'État adjoint américain chargé des affaires de l'Asie de l'Est et du Pacifique, Daniel Kritenbrink.

Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique important et est prêt à se joindre aux États-Unis pour promouvoir le développement efficace, stable et substantiel du partenariat stratégique intégral sur la base du respect de l'indépendance, de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et des institutions politiques de chacun, conformément aux intérêts des deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et le monde, a déclaré Bùi Thanh Son.

Pour sa part, Daniel Kritenbrink a réaffirmé l'engagement des États-Unis à soutenir un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère. En outre, les États-Unis apprécient et soutiennent le rôle central de l'ASEAN dans la structure régionale et continueront de prêter attention à la promotion du partenariat stratégique intégral ASEAN - États-Unis et du partenariat Mékong-États-Unis, a-t-il ajouté.

À cette occasion, Bùi Thanh Son et Daniel Kritenbrink ont discuté de mesures spécifiques pour mettre en œuvre efficacement le nouveau cadre de relations. Ils ont notamment convenu de renforcer les contacts et les échanges de délégations de haut niveau, de maintenir la dynamique de développement de la coopération économique et commerciale, et de collaborer étroitement pour réparer les dommages de guerre et faire face au changement climatique. Le Vietnam et les États-Unis promouvront également les domaines de coopération émergents tels que l'innovation, les semi-conducteurs et la transition énergétique.

De plus, les deux parties ont échangé des points de vue sur des questions régionales et internationales d'intérêt commun, soulignant l'importance du règlement des différends par des moyens pacifiques sur la base du respect des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, y compris les différends en Mer Orientale.

Au cours de sa visite au Vietnam les 21 et 22 juin, Daniel Kritenbrink a également rencontré le vice-ministre des Affaires étrangères Hà Kim Ngoc pour discuter de questions dans le cadre du partenariat stratégique intégral Vietnam - États-Unis et d'autres questions d'intérêt mutuel.

