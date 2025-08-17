Élections municipales en Libye : fermeture des bureaux de vote

Les bureaux de vote ont fermé en Libye samedi soir 16 août pour cette deuxième phase des élections municipales.

>> Le PM libyen annonce que son gouvernement est prêt à organiser des élections en 2023

>> L'envoyé de l'ONU appelle les dirigeants libyens à résoudre la crise politique

>> Libye : l'ONU prolonge de six mois les inspections de navires soupçonnés de violer l'embargo sur les armes

Photo : AP/VNA/CVN

Le taux de participation a atteint 71% avec 161.684 votants, a annoncé, sur la base de données provisoires, la Haute commission électorale HNEC, après la fermeture des bureaux à 16h00 GMT, "sans que des incidents aient été enregistrés".

Après une première phase en novembre dans 58 villes, le vote devait initialement se tenir dans 63 municipalités dont 41 de l'Ouest, 13 de l'Est et 9 du Sud.

Lors de cette deuxième phase des élections municipales, certains bureaux avaient ouvert leurs portes dès 9h00 (7h00 GMT) pour accueillir quelque 380.000 électeurs.

Mais la Haute commission électorale (HNEC) a dû le suspendre fin juillet dans 11 villes dont 10 de l'Est et du Sud, suite à des "irrégularités".

Samedi 16 août, la HNEC a également annoncé le report, au 23 août, du scrutin dans sept autres municipalités majoritairement de l'ouest après des incendies criminels ayant détruit le matériel électoral à Zawiya et Sahel al-Gharbi, à 45 km de Tripoli.

APS/VNA/CVN