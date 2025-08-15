Starmer et Zelensky se rencontrent à Londres et discutent de leurs attentes pour le sommet américano-russe

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a rencontré jeudi 14 août le président ukrainien Volodymyr Zelensky au 10 Downing Street, à Londres, a fait savoir le Bureau du Premier ministre.

>> Starmer va rencontrer Trump en visite privée en Écosse fin juillet

>> Une rencontre Trump-Poutine prévue "dans les prochains jours", selon le Kremlin

>> Les dirigeants de l'Europe et des États-Unis sont d'accord sur les principes pour les pourparlers avec la Russie

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Selon un communiqué officiel, les deux dirigeants ont discuté des réunions virtuelles organisées mercredi 13 août par le chancelier allemand Friedrich Merz, ainsi que du prochain sommet entre le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine qui se tiendra vendredi 15 août dans l'État américain de l'Alaska.

"Ils sont convenus de rester en contact étroit dans les prochains jours", note le communiqué, soulignant leurs attentes pour les pourparlers en Alaska.

D'après la publication Telegram de M. Zelensky jeudi 14 août, l'Ukraine et le Royaume-Uni ont coordonné leurs positions et échangé leurs points de vue sur les perspectives de la prochaine rencontre en Alaska.

Le président ukrainien a indiqué qu'il avait discuté avec M. Starmer des attentes pour le sommet américano-russe.

Les deux dirigeants ont abordé en détail les garanties de sécurité possibles pour l'Ukraine afin d'assurer un accord de paix durable si un cessez-le-feu était conclu, peut-on lire dans la publication.

Xinhua/VNA/CVN