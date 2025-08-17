La diplomatie américaine suspend ses visas humanitaires pour les Gazaouis

La diplomatie américaine a annoncé samedi 16 août qu'elle mettait fin, le temps d'une enquête, à ses visas médicaux pour des réfugiés palestiniens de la bande de Gaza, après qu'une influenceuse d'extrême droite, qui a l'oreille de Donald Trump, eut dénoncé cette politique humanitaire.

"Tous les visas visiteurs pour les personnes en provenance de Gaza sont suspendus le temps que nous fassions un examen complet et minutieux du processus et des procédures utilisés ces derniers jours pour accorder un petit nombre de visas temporaires de type médical et humanitaire", a indiqué sur X le département d'État.

Cette annonce du ministère des Affaires étrangères, dirigé par le secrétaire d'État Marco Rubio, fait suite à des messages sur les réseaux sociaux de Laura Loomer, journaliste et influenceuse réputée pour ses sorties racistes et complotistes et qui a déjà obtenu la tête de responsables de la précédente administration démocrate de Joe Biden.

Elle a ainsi annoncé vendredi 15 août avoir dénoncé auprès de parlementaires républicains l'arrivée aux États-Unis de Palestiniens de Gaza qui "travaillent pour des organisations islamiques pro-Hamas (...) affiliées aux Frères musulmans et financées par le Qatar".

