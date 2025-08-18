Les dirigeants européens et Zelensky vont rencontrer Trump à Washington

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé dimanche 17 août qu'elle et d'autres dirigeants européens se rendraient lundi 18 août à Washington en compagnie du président ukrainien Volodymyr Zelensky pour s'entretenir avec le président américain Donald Trump.

"À la demande du président Zelensky, je me joindrai à sa réunion avec le président Trump et avec d'autres dirigeants européens demain à la Maison Blanche", a-t-elle écrit sur la plateforme de médias sociaux X.

Lors d'une conférence de presse conjointe donnée plus tard avec M. Zelensky, Mme von der Leyen a déclaré que les décisions territoriales devaient être prises par l'Ukraine, et que ces décisions ne pouvaient en aucun cas être prises en l'absence de la partie ukrainienne à la table des négociations.

Elle a indiqué que l'Europe soutiendrait fermement l'Ukraine jusqu'à ce qu'une paix juste et durable soit obtenue, et que l'Union européenne (UE) maintiendrait une pression diplomatique et économique sur la Russie. Un 19e paquet de sanctions pourrait être mis en place début septembre, a-t-elle ajouté.

Elle a également déclaré que l'UE saluait la volonté de M. Trump de contribuer à des garanties de sécurité de type "Article 5", et que la coalition des volontaires, dont l'UE, était prête à faire sa part.

L'Article 5 de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) est une clause relative à la défense collective. Steve Witkoff, l'envoyé spécial du président américain, a déclaré dimanche à CNN qu'il serait éventuellement possible pour les États-Unis et plusieurs nations européennes de fournir à l'Ukraine des garanties de sécurité similaires à celles de l'Article 5 de l'OTAN.

Plusieurs autres dirigeants européens ont déclaré dimanche 17 août qu'ils accompagneraient M. Zelensky à Washington. Le gouvernement allemand a annoncé que le chancelier allemand Friedrich Merz se rendrait à Washington lundi 18 août, rejoignant d'autres dirigeants européens et M. Zelensky pour un entretien avec Donald Trump.

M. Merz souhaite discuter de l'état actuel des efforts de paix, a indiqué un communiqué, ajoutant que les garanties de sécurité, les questions territoriales et le soutien continu à l'Ukraine seraient abordés.

La présidence française a déclaré dimanche 17 août à la presse que le président français Emmanuel Macron se rendrait à Washington lundi 18 août avec M. Zelensky et d'autres dirigeants européens pour faire progresser la coordination entre l'Europe et les États-Unis.

L'agence de presse ANSA a rapporté que la Première ministre italienne Giorgia Meloni serait elle aussi à Washington lundi pour assister à cette réunion à la Maison Blanche.

Les autres dirigeants qui feront le voyage incluent le Premier ministre britannique Keir Starmer, le président finlandais Alexander Stubb et le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte.

Vendredi 15 août, le président russe Vladimir Poutine et Donald Trump ont conclu une session de pourparlers dans la ville américaine d'Anchorage, en Alaska, sans parvenir à aucun accord. Les pourparlers, qui ont duré environ trois heures, se sont principalement concentrés sur la guerre en Ukraine et sur le remodelage des relations bilatérales, en grande partie bloquées depuis plusieurs années.

