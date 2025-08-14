Les dirigeants de l'Europe et des États-Unis sont d'accord sur les principes pour les pourparlers avec la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi 13 août que les dirigeants de l'Europe et des États-Unis se sont mis d'accord sur cinq principes pour les pourparlers avec la Russie, a rapporté l'Agence de presse Ukrinform.

>> La Russie s'attend à ce que la prochaine rencontre Poutine - Trump après l'Alaska se tienne en Russie

>> L'Europe veut que l'Ukraine prenne part aux négociations de paix américano-russes

Photo : Kyodo/VNA/CVN

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec le chancelier allemand Friedrich Merz à Berlin, M. Zelensky a souligné que l'Ukraine devait être directement impliquée dans le règlement pacifique du conflit entre la Russie et l'Ukraine.

Tout ce qui concerne l'Ukraine devrait être discuté exclusivement avec l'Ukraine, a-t-il déclaré, appelant à la préparation d'un dialogue trilatéral impliquant l'Ukraine, la Russie et les États-Unis.

M. Zelensky a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu et de garanties de sécurité pour l'Ukraine.

Il a également demandé que des sanctions plus sévères soient imposées à la Russie si elle refuse d'accepter un cessez-le-feu.

Selon M. Zelensky, M. Merz et lui-même ont eu mercredi une réunion en visioconférence avec le président américain Donald Trump, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le secrétaire général de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) Mark Rutte, entre autres.

M. Trump doit rencontrer le président russe Vladimir Poutine le 15 août dans l'État américain de l'Alaska.

Xinhua/VNA/CVN