L'élection présidentielle en Bolivie débouche sur un second tour inédit

Le Tribunal suprême électoral de Bolivie a annoncé dimanche 17 août que l'élection présidentielle sera marquée par un second tour à la mi-octobre, aucun candidat n'ayant obtenu la majorité requise au premier tour.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Les résultats préliminaires, publiés sur le site officiel du tribunal, montrent que Rodrigo Paz Pereira, le candidat du Parti démocrate-chrétien, et Jorge Quiroga, l'ancien président et candidat de la coalition Alliance Libre, se sont classés premier et deuxième parmi les huit candidats, avec respectivement 32,1% et 26,8% des voix.

Pour remporter ce scrutin, un candidat à la présidence doit obtenir plus de 50% des voix, ou plus de 40% des voix tout en ayant une part de voix supérieure de plus de dix points de pourcentage à celle du candidat arrivé en deuxième position.

Plus de 7,5 millions d'électeurs ont voté à l'occasion de ce premier tour. Le second tour devrait avoir lieu le 19 octobre.

Xinhua/VNA/CVN