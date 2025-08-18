L'élection présidentielle en Bolivie débouche sur un second tour inédit

>> La Bolivie déclare l'état d'urgence après des inondations ayant causé plus de 50 morts
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Les résultats préliminaires, publiés sur le site officiel du tribunal, montrent que Rodrigo Paz Pereira, le candidat du Parti démocrate-chrétien, et Jorge Quiroga, l'ancien président et candidat de la coalition Alliance Libre, se sont classés premier et deuxième parmi les huit candidats, avec respectivement 32,1% et 26,8% des voix.
Pour remporter ce scrutin, un candidat à la présidence doit obtenir plus de 50% des voix, ou plus de 40% des voix tout en ayant une part de voix supérieure de plus de dix points de pourcentage à celle du candidat arrivé en deuxième position.
Plus de 7,5 millions d'électeurs ont voté à l'occasion de ce premier tour. Le second tour devrait avoir lieu le 19 octobre.
Xinhua/VNA/CVN