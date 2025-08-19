Trump, Zelensky et les dirigeants européens tiennent des discussions multilatérales à la Maison Blanche

Le président américain Donald Trump, son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et sept dirigeants européens ont eu des discussions multilatérales lundi 18 août à la Maison Blanche.

Photo : AFP/VNA/CVN

Mark Rutte, le secrétaire général de l'OTAN, Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, Giorgia Meloni, la Première ministre italienne, Alexander Stubb, le président finlandais, Friedrich Merz, le chancelier fédéral allemand, et Emmanuel Macron, le président français, ont assisté aux discussions après une réunion bilatérale entre les présidents américain et ukrainien le même jour.

Dans un discours aux médias, Donald Trump a déclaré que Vladimir Poutine a convenu d'accepter des garanties de sécurité pour l'Ukraine, l'un des points clés que "nous devons considérer", ajoutant que le président russe veut trouver une réponse.

De son côté, Volodymyr Zelensky a souligné l'importance que les États-Unis donnent un signal fort sur la sécurité, affirmant que l'Ukraine serait heureuse si le président américain pouvait assister à une éventuelle réunion trilatérale.

Pour sa part, Donald Trump a répondu qu'une telle réunion trilatérale devrait avoir lieu "dès que nous le pourrons".

Les dirigeants européens ont quant à eux soutenu l'idée d'un cessez-le-feu, notant dans le même temps que certains progrès pourraient être réalisés en matière de garanties de sécurité pour l'Ukraine.

Les réunions de lundi 18 août font suite à la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi 14 août à Anchorage, dans l'État américain de l'Alaska, qui a duré près de trois heures.

Xinhua/VNA/CVN