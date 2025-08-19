Israël reçoit l'accord du Hamas sur la proposition de cessez-le-feu à Gaza, aucune réponse officielle publiée pour l'heure

Un responsable israélien anonyme a déclaré lundi 18 août à Xinhua qu'Israël a reçu la réponse du Hamas à une proposition de cessez-le-feu à Gaza, qui comprend des dispositions portant sur la libération des otages, mais qu'aucune réponse officielle n'a encore été publiée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Selon un communiqué du Hamas diffusé lundi 18 août, le mouvement et d'autres factions palestiniennes ont fait part de leur accord à la proposition de cessez-le-feu à Gaza présentée lundi par les médiateurs égyptiens et qataris.

Parallèlement, une source du Hamas a révélé que le Caire et Doha contacteront Steve Witkoff, l'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, pour faire avancer le processus de négociation avec Israël, dans le but de parvenir à un accord final.

Selon des sources palestiniennes, la proposition mentionne un accord d'échange de prisonniers qui comprend la libération de 10 otages israéliens vivants en échange de celle de 140 prisonniers palestiniens purgeant des peines à perpétuité et de 60 autres purgeant des peines de plus de 15 ans.

La proposition comporte en outre l'entrée d'une aide humanitaire urgente dans la bande de Gaza immédiatement après l'entrée en vigueur de l'accord, notamment du carburant, de l'eau et de l'électricité, ainsi que la réhabilitation des hôpitaux et des boulangeries, et l'envoi d'équipes de sauvetage avec l'équipement nécessaire pour déblayer les décombres.

Photo : AFP/VNA/CVN

Les Nations unies et ses agences, ainsi que le Croissant Rouge et les organisations internationales opérant dans la bande de Gaza, seront chargés de la distribution de l'aide.

Dans le même temps, des sources égyptiennes ont confirmé à la chaîne de télévision égyptienne Al Qahera News que la proposition comprend un arrêt temporaire des opérations militaires et le redéploiement des forces israéliennes pour faciliter l'entrée d'une aide suffisante pour répondre aux besoins de la bande de Gaza.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pendant cette suspension, un échange de prisonniers devrait également avoir lieu, comprenant la libération de 10 otages israéliens vivants et la restitution de 18 corps, soit la moitié des 36 corps détenus par le Hamas, en échange d'un certain nombre de prisonniers palestiniens.

Selon les sources égyptiennes, les discussions sur un accord complet ou un cessez-le-feu permanent commencent immédiatement une fois que la trêve sera entrée en vigueur.

Xinhua/VNA/CVN