Israël appelée à annuler son plan de construction de colonies en Cisjordanie

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a appelé jeudi 14 août les autorités israéliennes à suspendre immédiatement l'avancement des projets de construction de colonies dans la zone E1 de la Cisjordanie occupée, a déclaré le porte-parole du chef de l'ONU, Stéphane Dujarric.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

"Notre position est claire, les colonies israéliennes en Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, et le régime qui leur est associé, ont été établis et sont maintenus en violation du droit international", a signalé M. Dujarric dans une note aux correspondants.

"Les colonies renforcent l'occupation, attisent les tensions et érodent systématiquement la viabilité d'un État palestinien dans le cadre d'une solution à deux États", indique cette note.

La construction dans la zone E1 devrait séparer le nord et le Sud de la Cisjordanie, compromettant gravement les perspectives de création d'un État palestinien viable et contigu, ajoute le texte.

La zone E1, une bande de terre à l'est de Jérusalem entre la ville et la colonie de Maalé Adoumim, est considérée comme étant particulièrement sensible, car une construction y couperait effectivement Jérusalem-Est du nord de la Cisjordanie. Les projets de construction dans cette zone sont gelés depuis des années, en grande partie en raison de l'opposition internationale.

