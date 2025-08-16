Trump dit que la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dépend de Zelensky

|Le président américain Donald Trump.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Dans une interview accordée à la chaîne Fox News, il a indiqué qu'une réunion entre M. Zelensky, M. Poutine et lui-même aurait bientôt lieu, sans donner de détails sur cette réunion ou son éventuel calendrier.
M. Trump a également estimé que les pays européens "doivent s'impliquer un peu", tout en insistant sur le fait que c'est à Volodymyr Zelensky qu'il incombait en dernier ressort de "faire avancer les choses".
"Nous avons de bonnes chances d'y parvenir", a-t-il prédit.
Un peu plus tôt dans la journée, MM. Trump et Poutine se sont entretenus pendant près de trois heures sur la base Elmendorf-Richardson, à Anchorage, en Alaska.
Il s'agissait du premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis 2021.
Xinhua/VNA/CVN