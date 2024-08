Poursuivre l’idéologie du SG Nguyên Phu Trong sur la lutte contre la corruption

Phan Dinh Trac, chef adjoint permanent du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a écrit un article intitulé "Appréhender l’idéologie et les points de vue du secrétaire général Nguyên Phu Trong - Continuer à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuant à édifier notre Parti et notre État pour les rendre de plus en plus transparents, solides et puissants".

Photo : VNA/CVN

En vue d’exprimer la profonde gratitude et la détermination à réaliser avec succès les souhaits du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Nguyên Phu Trong, de lutter de manière résolue et persistante contre l'individualisme, de prévenir et de lutter contre la corruption et les pratiques malsaines, Phan Dinh Trac, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti, chef de la Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti, chef adjoint permanent du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a écrit un article intitulé "Appréhender l’idéologie et les points de vue du secrétaire général Nguyên Phu Trong – Continuer à renforcer la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuant à édifier notre Parti et notre État pour les rendre de plus en plus transparents, solides et puissants".

L’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) tient à vous présenter ci-dessous les contenus principaux de cet article.

Tout au long de sa carrière révolutionnaire, quel que soit sa position et son domaine de travail, le secrétaire général Nguyên Phu Trong s'est toujours préoccupé du travail d’édification et de rectification du Parti, de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines. En particulier, en tant que chef du Comité central de pilotage de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a dirigé de près et de manière décisive ce combat, en donnant de nombreux points de vue et préconisations extrêmement importants, démontrant sa vision, son courage et son intelligence, son humanité, sa compassion et sa conviction.

Avec une direction résolue, persistante et incessante, une lutte stricte, sans zone interdite, sans exception, mais toujours humaine, une éthique révolutionnaire exemplaire et une cohérence entre les paroles et les actions du secrétaire général Nguyên Phu Trong, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines ont été menée de façon drastique, systématique, intégrale et profonde, obtenant de nombreux résultats très importants, créant des effets positifs dans toute la société, laissant une profonde impression chez les cadres, les membres du Parti, les habitants et les amis internationaux.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un leader particulièrement remarquable, exemplaire en termes de qualités, de talent, d’intelligence et de courage d'un soldat communiste loyal, a consacré toute sa vie à son pays et à son peuple. Il s’est éteint mais son idéologie et ses points de vue seront à jamais la "ligne directrice" de l'action de tout le Parti, de toute l'armée et de tout le peuple. Plus que jamais, les comités et les organisations du Parti à tous les niveaux, ainsi que chaque cadre et membre du Parti, doivent comprendre profondément l'idéologie et les points de vue directeurs du secrétaire général Nguyên Phu Trong et continuer à promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuant ainsi à construire le Parti et l’État pour les rendre de plus en plus transparents, solides et puissants.

Photo : VNA/CVN

Fort d'une riche expérience pratique et d'une pensée théorique pointue, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a clairement souligné la corruption comme "un défaut congénital du pouvoir". La prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines est un combat au sein de chaque personne, au sein de son organisation, de sa localité, lequel est lié aux avantages matériels, à l'argent, à la position et au prestige et à la réputation des organisations et des individus. Il touche ceux qui occupent des positions de pouvoir et d’autorité.

Notre Parti et notre État l'ont reconnu très tôt et ont dirigé le combat à plusieurs reprises de manière drastique, mais il reste encore beaucoup de travail à faire et cela doit être fait plus longtemps et plus drastiquement, avec encore plus de détermination, de persévérance. Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé de ne pas être subjectif ni précipité, de ne pas éviter ni hésiter, d'agir régulièrement, continuellement, résolument, avec persistance, sans cesse, sans stagner ni ralentir les efforts.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que "la prévention et la lutte contre la corruption est une tâche nécessaire et inévitable; une tendance irréversible", que "peu importe la difficulté, il faut trouver tous les moyens pour la faire jusqu'au bout", que "ceux qui n’osent pas la faire devrait se mettre à côté et laisser quelqu’un d’autre la faire".

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a estimé que si tout le monde avait une grande détermination, une grande solidarité, des mesures drastiques et réalisables, une direction stricte, une bonne méthode de réflexion, et était vigilant, calme pour déjouer tout complot de sabotage des forces hostiles, la corruption et les pratiques malsaines seraient définitivement et progressivement empêchées et repoussées. Il a dit qu’une fois le four chaud, même le bois frais allait brûler.

En plus d'identifier la nature et les méfaits de la corruption, le secrétaire général du Parti a également clairement souligné les causes objectives et subjectives de la corruption, affirmant qu'elle était principalement due à des causes subjectives. Le secrétaire général du Parti a souligné que la cause fondamentale et directe de la corruption était la détérioration de l'idéologie politique, de la vertu et du mode de vie et l’incapacité de surmonter l’individualisme.

C’est la racine, la chose la plus dangereuse qui conduit à la corruption. A son tour, la corruption aggrave la détérioration de l’idéologie politique, de la vertu et du mode de vie. Par conséquent, la prévention et la lutte contre la corruption doivent être liées à la prévention et à la lutte contre les pratiques malsaines, l’accent étant mis sur la prévention et la lutte contre la détérioration de l’idéologie politique, de la vertu et du mode de vie. Prévenir et combattre les pratiques malsaines signifie éradiquer la corruption.

Le secrétaire général du Parti a également demandé de lier la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines à la construction et à la rectification du Parti et du système politique, ainsi qu'au développement socio-économique. La question fondamentale dans ce combat est de prévenir et de lutter contre la corruption et les pratiques malsaines de manière précoce et de loin, en mettant l'accent sur la construction et la rectification du Parti, en particulier la prévention et la lutte contre la détérioration de l'idéologie politique, de la vertu et du mode de vie chez les cadres et les membres du Parti. Il a insisté sur la nécessité d’accorder une attention particulière au travail du personnel.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a affirmé que le but de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines était de "guérir les maladies" et de "sauver les gens", de "couper quelques branches véreuses pour sauver l’arbre entier".

Photo : VNA/CVN

Depuis lors, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé de traiter résolument et strictement les actes de corruption et de pratiques malsaines, soulignant qu’il fallait toujours être raisonnable, compatissant et humain, avec le principe suivant : Tous les cadres, membres du Parti, fonctionnaires et employés publics, quels que soient leurs postes, s’ils commettent des violations, doivent être sanctionnés rapidement, strictement et publiquement, sans zone interdite, sans exception, sans privilèges spéciaux, quelle que soit l'identité de la personne et sans pression de quiconque. Il faut mener des vérifications, des enquêtes et des traitements de façon dynamique, dans le respect des lois et des réglementations du Parti, de l’État, des organisations.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a demandé de sanctionner sévèrement les graves actes de corruption et de pratiques malsaines, ainsi que ceux qui tolèrent, dissimulent et encouragent la corruption et les pratiques malsaines. En outre, il a demandé de sanctionner sévèrement ceux qui profitent de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines pour t saboter le Parti et l'État.

Il a toujours exigé que le traitement soit strict, mais aussi humain, tout en soulignant la nécessité de détecter tôt, de traiter dès le début, en ne laissant pas les petites violations s'accumuler en grandes violations. L'éducation, la dissuasion et la prévention doivent être les principales priorités, en combinant punition et clémence. Personne ne souhaite que de nombreux responsables, y compris des responsables de haut rang, soient traités de manière stricte pour des actes répréhensibles, mais pour la cause commune, pour la rigueur de la discipline du Parti, la primauté du droit de l’État, la transparence, la puissance et le prestige du Parti, de l’État et la volonté du peuple, il faut le faire, et le faire résolument.

Le point de vue directeur du secrétaire général est de contrôler efficacement l'exercice du pouvoir, de garantir que le pouvoir est exercé de manière ouverte, transparente et correcte, conformément aux principes suivants : Tout pouvoir doit être strictement contrôlé par des mécanismes, la responsabilité. Partout où se trouve le pouvoir, il y a aussi une responsabilité. Plus le pouvoir est grand, plus la responsabilité est grande. L’abus de pouvoir doit être tenu pour responsable et strictement puni.

Le secrétaire général a demandé aux dirigeants à tous les niveaux de se rappeler que personne n’a un pouvoir absolu au-delà de la loi. Quiconque utilise le pouvoir doit servir le peuple, être responsable devant le peuple et se soumettre volontairement à la supervision du peuple. Il ne faut pas abuser du pouvoir. Les personnes assignées à des postes et à des pouvoirs doivent constamment se forger, s’entraîner et régulièrement se corriger elles-mêmes.

Il a demandé d'achever de toute urgence et de mettre en œuvre strictement les mécanismes de contrôle du pouvoir, d’établir des mécanismes permettant au peuple de surveiller et de contrôler véritablement et efficacement le pouvoir, de "verrouiller" le pouvoir dans la "cage" des mécanismes.

Il a demandé aux organes chargés de prévenir et de combattre la corruption et les pratiques malsaines et au personnel effectuant ce travail d'être honnêtes et transparents. Par conséquent, la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines doivent d’abord être menées de manière sérieuse et efficace au sein des agences de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Pour atteindre l'objectif de prévenir et de repousser la corruption et les pratiques malsaines, le secrétaire général a demandé d’élaborer des mécanismes pour atteindre les objectifs de "ne pas pouvoir, ne pas oser, ne pas vouloir et ne pas avoir besoin de commettre la corruption". Il s'agit à la fois d'un point de vue et d'une devise globaux dans ce combat, également de l'une des leçons précieuses tirées par le secrétaire général au cours de plus de 10 ans de direction directe de la prévention et de la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines.

Pour mettre en œuvre efficacement la devise des "quatre non" susmentionnée, selon le secrétaire général du Parti, il est nécessaire de perfectionner les institutions dans les domaines socio-économiques, en prévenant et en combattant la corruption et les pratiques malsaines. La construction du Parti et le système politique doit être très stricte, sans failles ni défauts, pour que personne ne puisse commettre la corruption ou les pratiques malsaines. Il faut détecter et traiter rapidement et strictement les actes de corruption et les pratiques malsaines avec la devise "sans zones interdites, sans exceptions", afin que personne n’ose les commettre ; construire une culture d'intégrité, de non-corruption, non pratiques malsaines, parmi les cadres, les membres du Parti, les fonctionnaires, les employés publics et les personnes de tous horizons, pour que personne ne veuille commettre la corruption ou les pratiques malsaines ; mettre en œuvre des politiques et des régimes de rémunération compatibles avec le dévouement et le talent des cadres, fonctionnaires et employés publics, de manière qu’ils n’aient pas besoin de commettre la corruption ou les pratiques malsaines.

Au cours de ses activités, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a toujours profondément saisi la précieuse leçon historique : "le peuple est la racine". Il faut respecter et promouvoir véritablement le droit de maître du peuple, resserrer les relations avec le peuple, écouter ses opinions et compter sur le peuple. La réalité montre qu’il n’y a rien que le peuple ne sache et que rien ne peut échapper aux yeux du peuple. Ce n'est qu'en promouvant pleinement le pouvoir du peuple que repousser la corruption et les pratiques malsaines est possible, créant ainsi "un mouvement et une tendance" irréversibles.

C'est pourquoi le secrétaire général a souligné à plusieurs reprises : La grande force et la force motrice de ce combat sont le soutien, la réponse et la participation active du peuple et du système politique et de la presse. Sans compter sur le peuple, la lutte contre la corruption ne sera guère couronnée de succès.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a également demandé de déployer efficacement la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines dans le secteur non étatique, et en même temps, de renforcer la coopération internationale en la matière. Les solutions visant à prévenir et combattre la corruption et les pratiques malsaines doivent être cohérentes avec les traditions culturelles du pays et avec l'économie de marché à orientation socialiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Il faut promouvoir les négociations et la signature d'accords d'entraide judiciaire et d'accords de coopération dans la lutte contre la criminalité avec d'autres pays ; se coordonner étroitement avec les agences judiciaires d'autres pays et des organisations internationales pour arrêter et extrader les criminels de corruption fugitifs ; participer activement aux initiatives et forums internationaux, mener des recherches et échanger des expériences avec d’autres pays et des organisations internationales en matière de prévention et de lutte contre la corruption ; internaliser et mettre en œuvre la Convention des Nations Unies contre la corruption selon la feuille de route et les conditions du Vietnam ; dresser régulièrement des bilans, tirer des enseignements, adopter des réformes dans la pensée, perfectionner la théorie sur la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines au Vietnam.

Avec 80 ans de vie, près de 60 ans d'activités révolutionnaires riches et persistantes, le professeur, docteur et secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, avec son intelligence érudite et pointue, a laissé pour tout le Parti, tout le peuple et toute l’armée un système idéologique et théorique précieux sur la voie révolutionnaire du Vietnam dans la nouvelle ère.

Tout au long de sa vie d'activités révolutionnaires, le travail de prévention et de lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, la construction et la rectification du Parti et du système politique, ont occupé une place particulièrement importante pour le secrétaire général Nguyên Phu Trong.

L’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée s'engagent à s'unir pour profiter des opportunités, surmonter les défis, continuer à promouvoir la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, contribuant ainsi à la construction du Parti et de l’État pour les rendre transparents, solides et puissants, ainsi qu’à la réalisation réussite de l’objectif de construire un Vietnam de paix, d’indépendance, d’unité, de démocratie, de prospérité, de modernité et de bonheur, l’objectif que le secrétaire général Nguyên Phu Trong a poursuivi pour toute sa vie.

VNA/CVN