Les décisions du SG Nguyên Phu Trong renforcent la confiance nationale et internationale

Grâce à son expérience pratique lors de ses études au Vietnam et de ses voyages d'affaires ultérieurs, le chercheur Uch Leang de l'Académie royale du Cambodge (ARC) a estimé que le secrétaire général (SG) du Parti, Nguyên Phu Trong, avait apporté une contribution très importante à l’édification et au développement du pays avec des points marquant sur la diplomatie du bambou et le travail anti-corruption, contribuant à instaurer la confiance et à attirer les capitaux d'investissement étrangers.

Uch Leang, président de l'Association des anciens étudiants cambodgiens au Vietnam (CAVA), directeur par intérim du Département d'études asiatiques, africaines et du Moyen-Orient de l'Académie cambodgienne des relations internationales, relevant de l’ARC, a estimé que la diplomatie du bambou initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong était une politique étrangère flexible avec une base solide, aidant le pays du Vietnam à entretenir de bonnes relations avec toutes les tendances, tous les pays du monde.

La diplomatie du bambou initiée par le chef du Parti communiste vietnamien constitue une stratégie solide, affirmant le potentiel du Vietnam aux yeux des investisseurs. De grandes entreprises de nombreux pays transfèrent également leur production d'autres pays au Vietnam parce qu'elles ont la confiance dans le succès de leurs activités d'investissement et à l’administration dirigée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, a-t-il estimé.

Selon l'universitaire Uch Leang, un autre point important qui contribue à instaurer et à renforcer la confiance au Vietnam est la mise en œuvre avec sévérité par le secrétaire général Nguyên Phu Trong du travail de prévention et de lutte contre la corruption. Il a souligné que c’était pas facile à faire et que le secrétaire général Nguyên Phu Trong faisait beaucoup de sacrifices pour pouvoir mener à bien le travail anti-corruption au Vietnam.

Évaluant la politique extérieure du Vietnam, Uch Leang, a indiqué que la politique politique et diplomatique actuelle du Vietnam visait toujours à consolider les bonnes relations avec toutes les tendances politiques et tous les pays dans la région, en particulier le pays voisin comme le Cambodge. Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, les relations entre le Cambodge et le Vietnam sont constamment entretenues par l'échange de visites de hauts dirigeants, le maintien de bonnes activités d'échanges entre les peuples...

