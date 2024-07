La détermination anti-corruption du leader du Parti touche des dizaines de millions de Vietnamiens

C'est l'intégrité, l'honnêteté, la détermination et le dévouement du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la lutte contre la corruption qui ont ému les cœurs de dizaines de millions de Vietnamiens tant au pays qu'à l'étranger, les incitant à accepter et à soutenir ses lignes directives et ses options.

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un théoricien intelligent et plein de courage

>> Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un professeur respecté des journalistes

>> Empreintes laissés par Nguyên Phu Trong dans la mémoire de politiciens étrangers

Photo : VNA/CVN

Trân Ba Phuc, membre du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, président de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens en Australie, vice-président de l'Association des hommes d'affaires vietnamiens à l'étranger, a déclaré que le décès du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, était une tristesse et une grande perte commune de toute la nation vietnamienne.

Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a eu une vie héroïque, se consacrant et se sacrifiant pour la cause du développement national, l’édification et la rectification du Parti et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, a dit Trân Ba Phuc, ajoutant que le secrétaire général pouvait être considéré comme un héros et une légende du peuple vietnamien, plaçant toujours les intérêts du pays et de son peuple au premier plan.

Sagesse, intelligence et flexibilité

En outre, Trân Ba Phuc a déclaré que c'est la sagesse, l'intelligence et la flexibilité de Nguyên Phu Trong dans la "diplomatie du bambou" qui ont permis au Vietnam de remporter des succès inattendus dans les affaires étrangères, portant ainsi la position du Vietnam à une nouvelle hauteur dans les relations internationales.

Ces succès de la diplomatie vietnamienne ont favorisé les relations entre la communauté vietnamienne à l'étranger et les autorités locales, l'aidant ainsi à mieux se développer. C’est pourquoi la communauté vietnamienne à l’étranger en général et en Australie en particulier accorde toujours le respect et l'admiration au secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

Partageant les mêmes sentiments, Pham Hùng, un Vietnamien en Australie, a déclaré que les autres Vietnamiens d'outre-mer étaient très tristes, déçus et profondément attristés lorsque le Vietnam et son peuple avaient perdu un dirigeant aussi réfléchi et compétent que le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong.

Il a déclaré que sous la direction du secrétaire général, le Vietnam s'est développé de manière spectaculaire dans tous les aspects, a réformé le système socio-politique et a promu le développement économique impressionnant, apportant prospérité et bonheur aux habitants. Le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong a bâti l’image d’un Vietnam stable, prospère, épris de paix et d’une destination sûre pour les amis du monde entier.

Il a exprimé l'espoir que l'héritage laissé par le secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong continuerait à être mis en œuvre et promu par la prochaine génération de dirigeants.

VNA/CVN