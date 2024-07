Visite d'État du PM vietnamien

Pour approfondir le partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et l'Inde

Photo : VNA/CVN

Accordant une interview aux médias avant le voyage, effectué à l'invitation du Premier ministre indien Narendra Modi, Pham Thanh Binh a noté que le Vietnam et l'Inde partagent des relations éprouvées et une amitié étroite, nourries par le Président Hô Chi Minh, précédant les dirigeants indiens comme Mahatma Gandhi et Jawaharlal Nehru, ainsi que des générations de dirigeants et de peuples des deux pays.

Cette visite est la première d’un Premier ministre vietnamien ou indien dans l’un ou l’autre pays depuis l’établissement du partenariat stratégique intégral entre les deux parties en 2016. Le Premier ministre Pham Minh Chinh est également l’un des premiers dirigeants étrangers à se rendre en Inde depuis que ce pays a organisé les élections à la Lok Sabha (Chambre basse) et que son nouveau gouvernement a pris ses fonctions. Ce voyage coïncide avec le 70e anniversaire des accords de Genève, pour lesquels l’Inde a joué un rôle crucial dans les négociations et la signature.

Il a déclaré que cette visite revêt une grande importance car elle vise à affirmer la politique constante du Vietnam de chérir l’amitié traditionnelle et le partenariat stratégique intégral avec l’Inde et à contribuer à renforcer les relations entre les dirigeants des deux pays, en particulier entre les deux Premiers ministres.

Elle vise à consolider les domaines de coopération traditionnels et à élargir les liens aux domaines correspondant au potentiel et aux atouts des deux parties, tels que l’électronique, les télécommunications, la biotechnologie, les produits pharmaceutiques, les énergies renouvelables, l’économie verte, l’économie numérique, l’IA, les semi-conducteurs, les nouveaux matériaux et les minéraux essentiels.

En outre, la visite est également une occasion pour les deux pays d'intensifier les échanges de vues sur la sécurité régionale et internationale et les questions stratégiques et d'affirmer leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux d'intérêt commun, selon Pham Thanh Binh.

Le vice-ministre a poursuivi en disant que le partenariat stratégique intégral Vietnam-Inde s'est développé vigoureusement sur la base de relations solides et d'une grande confiance politique. Les liens entre leurs Partis, leurs États, leurs parlements et leurs peuples se sont élargis, avec des visites et des rencontres à tous les niveaux et sur tous les canaux organisés fréquemment. Les mécanismes de coopération et de dialogue, ainsi que les sous-comités de coopération spécialisés, ont été maintenus et se sont avérés efficaces.

La coopération en matière de défense et de sécurité est un pilier important et se situe à un niveau stratégique, a-t-il déclaré, notant que les deux pays ont signé une Déclaration de vision commune sur le partenariat de défense et un mémorandum d'accord sur le soutien logistique mutuel en juin 2022. Ils ont également travaillé ensemble dans la formation du personnel, l'industrie de la défense, l'envoi de navires de guerre pour se rendre visite et la fourniture de crédits et d’enveloppe d'aide non remboursable.

Renforcer la coopération économique

Entre-temps, a ajouté Pham Thanh Binh, le commerce bilatéral a augmenté de 2,5 fois depuis la mise à niveau des relations bilatérales vers le partenariat stratégique intégral en 2016 pour atteindre près de 15 milliards d'USD en 2023. Ils présentent toujours un potentiel substantiel de coopération commerciale et d'investissement. Les grandes entreprises indiennes renforcent leur collaboration avec le Vietnam dans des domaines stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'industrie de transformation, le pétrole et le gaz, les produits pharmaceutiques, les infrastructures portuaires et la logistique. Le constructeur automobile vietnamien VinFast a également commencé à travailler sur une usine automobile d'une valeur de deux milliards d'USD dans l'État du Tamil Nadu.

Photo : VNA/CVN

Soulignant la coopération florissante dans les domaines de la science et de la technologie, de l'information et des communications, de l'éducation et de la formation, de l'éducation et de la culture et du tourisme, il a précisé qu'il y a actuellement plus de 50 vols directs par semaine entre les deux pays. L'Inde fait partie des trois pays affichant la croissance la plus rapide du nombre de touristes au Vietnam, le nombre de ses visiteurs ayant augmenté de 2,5 fois, passant de 170.000 en 2019 à 400.000 l'année dernière.

Photo : VNA/CVN

Au cours des dix dernières années, l’Inde a accordé près de 3.000 bourses d'études à court et à long terme au Vietnam dans le cadre de différents programmes. Son gouvernement a également soutenu un projet de restauration des monuments du sanctuaire de My Son, un site du patrimoine mondial dans la province de Quang Nam.

Les deux pays renforcent leurs partenariats dans des domaines nouveaux et potentiels tels que les énergies renouvelables, les semi-conducteurs, l'innovation, l'économie verte, la transformation numérique, les technologies de l'information, l'agriculture intelligente et les produits pharmaceutiques.

En outre, ils se sont également étroitement coordonnés et se sont mutuellement soutenus lors des forums multilatéraux, en particulier ceux dans le cadre des Nations unies et des forums régionaux dirigés par l'ASEAN, a noté Pham Thanh Binh.

Il a estimé que les relations bilatérales se développaient de manière globale dans presque tous les domaines et qu'elles présentaient désormais un grand potentiel et des opportunités de croissance supplémentaire dans les temps à venir.

VNA/CVN