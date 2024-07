Le secrétaire général Nguyên Phu Trong, un grand théoricien du socialisme

Plusieurs experts d'Amérique latine ont adressé leurs condoléances suite au décès du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, soulignant son rôle et ses contributions au processus d’édification et de rectification du PCV, à la lutte contre la corruption et au développement national, ainsi qu’au développement des théories sur le socialisme.

Photo: VNA/CVN

Aujourd'hui, le monde a perdu un grand leader, un grand homme et un grand exemple non seulement pour le socialisme mais aussi pour le monde entier, un leader qui a apporté la solidarité, le progrès et la motivation à sa nation, et était respecté et admiré de tous, a déclaré le Docteur cubain Ruvislei González Sáez, spécialiste sur le Vietnam, lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Le Docteur Ruvislei González Sáez, également chercheur principal au Centre cubain d'études de politique internationale (CIPI), a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un exemple d'humilité et de simplicité et l'un des plus grands théoriciens du socialisme.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a contribué de manière significative au travail d’édification nationale pendant la période de transition vers le socialisme au Vietnam, en construisant un Parti plus solide et puissant avec des liens plus étroits avec le peuple. Sous sa direction, le PCV a continué d'être une organisation pionnière, capable de promouvoir les demandes et les changements dont le pays avait besoin. Le PCV a mené de nombreux processus importants, révolutionnaires et transcendants, notamment une lutte contre la corruption, a-t-il indiqué.

En tant qu'auteur d’un livre sur les liens entre Cuba et Vietnam (Cuba-Vietnam: Deux peuples, une histoire), le docteur Ruvislei González Sáez a également souligné le rôle du secrétaire général Nguyên Phu Trong dans la poursuite du resserrement des relations spéciales entre le Vietnam et Cuba. Ses visites à Cuba à différents postes de travail ont contribué au renforcement de la précieuse fraternité des deux peuples, a-t-il précisé.

Photo: VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à la VNA, le rédacteur en chef de Resumen Latinoamericano - un prestigieux journal de gauche en Amérique latine et en Espagne, Carlos Aznánez, a affirmé que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un grand homme qui avait construit des idées et promu leur mise en œuvre pour améliorer la qualité de vie des Vietnamiens, en veillant à ce que ces efforts ne soient pas entravés par des actions contraires à l'idéologie communiste.

En ce qui concerne la lutte contre la corruption, le secrétaire général Nguyên Phu Trong était l'un des "juges" les plus stricts, mettant en lumière les germes du désastre. Il a lutté contre la détérioration de l'idéologie politique et du mode de vie, les manifestations d'auto-évolution, la corruption, le gaspillage et la bureaucratie, a estimé Carlos Aznánez.

Le journaliste a déclaré que les travaux théoriques du secrétaire général Nguyên Phu Trong sur les questions du socialisme et de l’économie de marché à orientation socialiste pouvaient servir de référence pour le développement des pays à orientation socialiste.

Les contributions théoriques et idéologiques du leader vietnamien sont non seulement utiles au développement du Vietnam, mais aident également à comprendre les difficultés auxquelles les peuples des pays occidentaux sont confrontés pour obtenir le droit à l'autodétermination, a-t-il poursuivi.

Quant à la diplomatie, le secrétaire général Nguyên Phu Trong jouait un rôle international extrêmement important, avec une diplomatie flexible mais sans jamais abandonner les principes fondamentaux et les héritages des générations précédentes de dirigeants.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré toute sa sagesse et son énergie pour guider, maintenir et développer les réalisations actuelles de la diplomatie vietnamienne, a ajouté le journaliste Carlos Aznánez.

VNA/CVN