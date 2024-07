Le président Tô Lâm reçoit le vice-président de la CE Josep Borrell Fontelles

Le président Tô Lâm a reçu mardi 30 juillet à Hanoï le vice-président de la Commission européenne (CE) et haut représentant de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Josep Borrell Fontelles, en visite officielle au Vietnam du 29 au 31 juillet, à l’invitation du ministre des Affaires étrangères, Bùi Thanh Son.

Le dirigeant vietnamien a remercié Josep Borrell Fontelles pour avoir assisté aux funérailles nationales du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, ce qui démontre l'importance que l'UE attache aux énormes contributions du leader du Parti aux relations Vietnam - UE.

Affirmant que l'UE est un partenaire extrêmement important du Vietnam, le président Tô Lâm a noté avec satisfaction que les relations bilatérales se sont heureusement développées ces dernières années, comme en témoignent l'augmentation des visites et des rencontres mutuelles de haut niveau et la mise en œuvre fructueuse de nombreux accords et mécanismes de coopération et de dialogue.

Après quatre ans d'application, l'accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA) a créé un nouvel élan pour leurs échanges et leurs investissements, faisant du Vietnam le plus grand partenaire commercial de l'UE avec l'ASEAN. Parallèlement, la coopération dans le tourisme, l'éducation et la formation, la culture et les arts et les échanges entre les peuples sont dynamiques, contribuant à renforcer la compréhension mutuelle et à favoriser les liens dans d'autres domaines, a-t-il expliqué.

Le président Tô Lâm a demandé aux deux parties d'intensifier les échanges de délégations, en particulier ceux de haut niveau, tout en mettant en œuvre efficacement l'Accord-cadre global de partenariat et de coopération entre l'UE et le Vietnam (PCA), l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Vietnam (EVFTA) et d'autres accords et mécanismes de coopération.

Le chef de l’État a également appelé l’UE à promouvoir la ratification par les autres pays membres de l'Accord sur la protection des investissements (EVIPA), à lever rapidement l’avertissement "carton jaune" contre les exportations de produits aquatiques du Vietnam sur la base des efforts et des réalisations du pays dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), à maintenir l’aide publique au développement (APD) pour le Vietnam, à aider le pays à mettre en œuvre efficacement le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP) et à renforcer les liens dans la cybersécurité, la sécurité maritime, la réponse aux catastrophes naturelles et aux crises, et la prévention et le contrôle de la criminalité.

Saluant les stratégies et initiatives de coopération de l’UE envers la région indo-pacifique, le président Tô Lâm a déclaré que le Vietnam était prêt à servir de pont reliant l’UE à la région, notamment en renforçant le partenariat stratégique de l’UE avec l’ASEAN.

Il a ajouté que les réalisations socio-économiques du pays visaient à bénéficier au peuple. L’État vietnamien considère le peuple comme le centre et l’élan du développement socio-économique durable.

Lors de la réunion, Josep Borrell Fontelles a hautement apprécié la politique étrangère équilibrée du Vietnam et a exprimé son soutien à son objectif de devenir une nation développée et à revenu élevé d'ici 2045 et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Il a noté que l'UE considérait le Vietnam comme un partenaire de premier plan dans la région et l'un des acteurs importants des relations internationales actuelles et futures.

Le bloc déploie activement certaines stratégies et initiatives de coopération, notamment des projets de coopération avec l'ASEAN et au Vietnam dans le cadre de son initiative Global Gateway. Il souhaite élever la relation avec la nation d'Asie du Sud-Est à un nouveau niveau, a fait remarquer le responsable de l'UE.

En accord avec les opinions de Tô Lâm, Josep Borrell Fontelles a exprimé sa conviction qu'avec l'attention du président, les liens entre le Vietnam et l'UE se développeront de manière plus intensive et plus étendue pour le bien des deux parties.

En ce qui concerne certaines questions régionales et internationales, les deux parties ont convenu que les pays devaient partager la responsabilité de contribuer à la sécurité et au développement dans les régions et dans le monde, et que les conflits doivent être résolus par des moyens pacifiques sur la base du droit international et de la Charte des Nations unies.

Sur la question en Mer Orientale, le responsable de l'UE a souligné l'importance de la Mer Orientale dans le commerce international. Les deux parties ont affirmé leur soutien continu à la garantie de la sécurité, de la sûreté et de la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, ainsi qu'au règlement pacifique des différends conformément au droit international, en particulier à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), contribuant ainsi à consolider la paix, la stabilité et la prospérité régionales.

VNA/CVN