Des dirigeants et savants chinois rendent hommage au SG Nguyên Phu Trong

Les dirigeants de haut niveau et à tous les niveaux et de nombreux savants chinois ont exprimé leurs condoléances pour le décès du secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Nguyên Phu Trong, saluant la mémoire d’un leader exceptionnel du peuple vietnamien et un grand ami du peuple chinois.

Photo : VNA/CVN

Le 20 juillet dans l’après-midi, à Pékin, le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping s’est rendu à l’ambassade du Vietnam en Chine pour exprimer ses condoléances pour la disparition du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a consacré toute sa vie au Parti, à l’État et au peuple du Vietnam, conduisant le Parti, l’État et le peuple vietnamien à réaliser de grands acquis dans l’édification du socialisme, recevant le soutien et l’amour de tout le Parti, de toute l’armée et de tout le peuple vietnamien, a-t-il indiqué.

La Chine se souvient toujours des grandes contributions de Nguyên Phu Trong dans la promotion de l’amitié traditionnelle "des camarades et des frères" entre le Vietnam et la Chine, a-t-il affirmé.

S’exprimant à Hanoï alors qu’il conduisait une délégation du Parti et de l’État chinois pour assister aux obsèques nationales du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le membre permanent du Politburo, président du Comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois Wang Huning a souligné que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un marxiste inébranlable et un dirigeant remarquable du Vietnam, un camarade proche et un grand ami de la Chine et qu’il avait apporté de nombreuses et particulièrement importantes contributions au développement des relations entre les deux Partis, les deux pays.

Le décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong constitue non seulement une grande perte pour le Parti, l’État et le peuple vietnamiens, mais aussi une perte pour le Parti, l’État et le peuple chinois, ainsi qu’une perte pour la paix et le progrès de l’humanité, a-t-il affirmé.

Un grand théoricien

L’ambassadeur de Chine au Vietnam, Xiong Bo, a indiqué à la presse vietnamienne que le secrétaire général Nguyên Phu Trong est non seulement un homme politique exceptionnel, mais aussi un grand théoricien, avec une compréhension profonde et perspicace de la nécessité pour le Vietnam de persister dans la direction du Parti et de suivre résolument la voie socialiste.

Selon le diplomate chinois, le secrétaire général Nguyên Phu Trong a apporté d’importantes contributions au développement des relations Vietnam - Chine ; était le noyau pour construire la théorie et la mise en œuvre de la "diplomatie du bambou" flexible consistant à se lier d’amitié avec tous les pays, ce qu’apprécie la Chine.

Le Professeur Xu Liping, directeur du Centre de recherche sur l’Asie du Sud-Est de l’Institut d’études stratégiques mondiales et Asie-Pacifique relevant de l’Académie chinoise des sciences sociales, a qualifié le secrétaire général Nguyên Phu Trong de grand révolutionnaire, stratège et penseur.

Il a déclaré que l’attribution de l’Ordre de l’Étoile d’or - la plus haute distinction du Parti et de l’État du Vietnam - au secrétaire général Nguyên Phu Trong était une reconnaissance de ses contributions exceptionnelles dans les domaines de la théorie sur l’édification du Parti, de la stratégie de gouvernance sociale, ainsi que ses grandes contributions à la communauté internationale.

Photo : Thành Duong/VNA/CVN

Le Docteur Cheng Han Ping, directeur du Centre de recherche sur le Vietnam à l’Université de l’Industrie de Zhe Jiang, a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait apporté des contributions exceptionnelles au développement des relations et à l’amitié durable entre le Vietnam et la Chine.

Selon lui, le secrétaire général Nguyên Phu Trong avait reçu en 2022 l’Ordre de l’Amitié du gouvernement chinois, ce qui reflétait ses grandes contributions au développement des relations bilatérales, lesquelles étaient reconnues par le gouvernement et le peuple chinois.

Concernant la "diplomatie du bambou" initiée par le secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Docteur Cheng Han Ping a affirmé que cette politique n’était pas seulement l’héritage de l’histoire vietnamienne et de l’idéologie diplomatique de Hô Chi Minh, mais qu’elle se basait également sur les réalités actuelles et le contexte de concurrence entre les grands pays.

Cette politique a créé de grands miracles économiques pour le Vietnam, améliorant son statut sur la scène internationale, a-t-il estimé.

En tant qu’érudit étudiant le Vietnam depuis des années, le professeur Yu Xiang Dong, directeur de l’Institut d’études sur le Vietnam à l’Univertité de Zhengzhou, a déclaré que le secrétaire général Nguyên Phu Trong était un théoricien et un homme politique persistant sur le marxisme-léninisme et qui avait dirigé le PCV et le peuple vietnamien à suivre avec persévérance la voie socialiste.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a hérité et promu la pensée du Président Hô Chi Minh, promouvant l’innovation dans la pensée théorique, le Renouveau et l’ouverture, améliorant constamment les conditions de vie du peuple, notamment à travers le XIIIe Congrès national du PCV. Il a apporté des contributions exceptionnelles et a été largement apprécié par le peuple, a-t-il déclaré.

VNA/CVN