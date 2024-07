Renforcement des relations de coopération Vietnam - UE

Le Vietnam accorde une grande importance au développement de son partenariat et de sa coopération intégrale avec l’Union européenne (UE).

C’est ce qu’a affirmé Lê Hoài Trung, chef de la Commission centrale des affaires extérieures du Parti communiste vietnamien, lors de la réception, ce mardi 30 juillet à Hanoï, de Josep Borrell, vice-président de la Commission européenne et haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, en visite officielle dans le pays.

Lê Hoài Trung a suggéré plusieurs mesures importantes pour rendre la coopération bilatérale plus efficace et substantielle, notamment dans le cadre de l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et du programme de Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP).

Il a également demandé à l'UE d’intervenir auprès de ses États membres pour que l'Accord sur la protection des investissements (EVIPA) soit ratifié dans les plus brefs délais. De plus, il a sollicité la levée du “carton jaune” imposé par la Commission européenne aux produits halieutiques et aquacoles vietnamiens.

De son côté, Josep Borrell a souligné la position stratégique du Vietnam au sein de l’ASEAN et dans la région. Il a invité les deux parties à multiplier les échanges de délégations de haut niveau et à intensifier la coopération bilatérale dans des domaines prioritaires tels que les finances, les hautes technologies, les énergies propres et l’adaptation au changement climatique.

Le chef de la diplomatie européenne a également exprimé son profond regret suite au décès du secrétaire général du Parti communiste vietnamien, Nguyên Phu Trong, tout en saluant ses contributions significatives au développement des relations Vietnam - UE.

À cette occasion, les deux parties ont également partagé des informations et des points de vue sur la situation mondiale et régionale et sur un certain nombre d'autres questions d'intérêt commun.

