Vietnam - Cambodge : coopération dans la gestion d’État des questions religieuses

En recevant le ministre cambodgien des Cultes et Religions, Chay Borin, en visite de travail au Vietnam, la ministre Pham Thi Thanh Trà a déclaré apprécier les résultats de coopération entre le ministère de l’Intérieur, le Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien et le ministère cambodgien des Cultes et Religions.

Elle a proposé aux partiee, à cette occasion, de discuter des mesures pour promouvoir leur coopération et l’efficacité de la gestion d’État des questions religieuses dans l’objectif de promouvoir la grande union nationale et les valeurs positives des religions, contribuant au développement national.

De son côté, le ministre cambodgien Chay Borin a adressé ses condoléances au Parti, à l’État et au peuple vietnamien suite au décès du secrétaire général Nguyên Phu Trong.

Il a indiqué que le ministère cambodgien des Cultes et Religions et le Comité des affaires religieuses du gouvernement vietnamien avaient maintenu une coopération étroite dans la gestion d’État des questions religieuses. Les deux parties ont mis en œuvre efficacement de leur Accord de coopération dans le domaine religieux pour la période 2022-2026, a-t-il poursuivi.

Dans les temps à venir, les deux parties continueront à mettre en œuvre de manière proactive et active leur accord de coopération, à améliorer l'efficacité de leur coopération dans la gestion d’État des questions religieuses.

Elles encourageront et à créeront des conditions favorables pour les organisations bouddhiques des deux pays à renforcer leur coopération, contribuant à l’intensification de la solidarité et de l’amitié entre le Vietnam et le Cambodge, a-t-il ajouté.

Lors de leur entretien qui a suivi la réception, les deux ministres ont échangé des informations sur la situation religieuse de leurs pays respectifs et sur l'expérience de gestion de l'État dans ce domaine. Ils ont également passé en revue la mise en œuvre de l'accord de coopération sur le travail religieux pour 2022-2026, signé à Hô Chi Minh-Ville en novembre 2022.

Les parties ont convenu de continuer à mettre en œuvre leur accord de coopération, d'améliorer l'efficacité de la coopération dans la gestion étatique des affaires religieuses, et d'encourager et de créer des conditions favorables pour que les deux communautés bouddhistes renforcent leur collaboration afin d'apporter des contributions concrètes à la construction de la solidarité et de l'amitié entre les deux nations.

Selon le vice-ministre de l'Intérieur Vu Chiên Thang, environ 95% de la population vietnamienne pratique une croyance ou une religion, et plus de 27 millions de personnes, soit 27% de la population, sont des adeptes religieux. L'État vietnamien a systématiquement mis en œuvre la politique de respect et de protection du droit à la liberté de croyance et de religion pour tous, d'assurer l'égalité entre les religions et de valoriser sur les valeurs culturelles et éthiques des religions ainsi que sur les ressources pour le développement national.

