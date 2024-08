Une délégation de mobilisation de masse du Parti visite le Japon

>> Le Vietnam et le Japon renforcent leur coopération en éducation et en formation

>> Le Japon finance plus de 28 millions d’USD pour le projet de ville intelligente de la ville de Cân Tho

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance de travail avec Suzuki Keisuke, vice-président du Conseil de recherche politique du PLD, Trieu Tai Vinh a informé l'hôte des politiques du Parti et de l'État à l'égard de la communauté vietnamienne à l'étranger en général et de la communauté vietnamienne au Japon en particulier.

Les deux parties ont également discuté de l'expérience du PLD dans la conception de solutions aux problèmes de bien-être social tels que la gestion du vieillissement de la population et de la baisse du taux de natalité au Japon, et des moyens d'améliorer la contribution de la communauté vietnamienne dans le pays hôte.

Pour sa part, Suzuki Keisuke a hautement apprécié les contributions de la communauté vietnamienne au développement socio-économique du Japon, non seulement ces dernières années mais aussi à moyen et long terme, notamment dans le contexte japonais où le Japon manque de nombreux travailleurs dans de nombreux domaines.

Suzuki Keisuke a déclaré que de plus en plus d'entreprises japonaises choisissaient le Vietnam comme destination d'investissement ainsi que la forte tendance au développement des entreprises vietnamiennes au Japon. Par conséquent, les deux pays devraient renforcer leur coordination dans l’édification des politiques et des échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Auparavant, la délégation vietnamienne a également visité le siège du Parti communiste japonais et a travaillé avec son Département du mouvement international pour la paix pour échanger des recherches et tirer des leçons de leurs expériences dans la compréhension des besoins, des aspirations du peuple et dans la promotion de la coopération entre les deux parties dans les domaines de la culture, de l’ethnicité et de la religion.

Également dans le cadre de son séjour au Laos, la délégation a visité et travaillé avec le Comité du Parti et l'ambassade du Vietnam au Japon, rencontré et discuté avec des représentants des associations vietnamiennes au Japon pour comprendre la situation de la communauté.

VNA/CVN