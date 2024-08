Le président Tô Lâm demande d’accélérer la réforme judiciaire

Le président de la République, Tô Lâm, a demandé, mercredi 31 juillet à Hanoï, de continuer d’accélérer le travail judiciaire et de la réforme judiciaire avec une grande volonté politique, une feuille de route appropriée et une synergie des autorités administratives, secteurs et de l’ensemble de la société.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

S’exprimant à la réunion du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire dont il est président, le président Tô Lâm a souligné que la réforme judiciaire est l’un des contenus importants de la politique de rénovation du Parti, visant à contribuer à la construction et au perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam.

La réforme judiciaire vise à mettre en œuvre de manière cohérente le principe selon lequel les pouvoirs d’État s’exercent de manière uniforme et il est établi une répartition claire des tâches, une coordination étroite et un contrôle efficace entre les organes d’État dans l’exercice des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, la sauvegarde de la justice, des droits de l’homme, des droits du citoyen, des intérêts de l’État, des groupements et des particuliers, a-t-il indiqué, la qualifiant d’une tâche de longue haleine, complexe et sensible.

Résultats de la réforme judiciaire

Le président Tô Lâm a déclaré que les résultats de la réforme judiciaire ont apporté une contribution importante à assurer la direction du Parti pour le travail judiciaire et la mise en œuvre des tâches de réforme judiciaire, la lutte contre les crimes, la protection des droits de l’homme, des droits et intérêts légitimes de l’État, des groupements et des particuliers, le maintien de la sécurité politique, de l’ordre et de la paix sociaux, le développement socio-économique et l’intégration internationale.

Parallèlement à la quatrième révolution industrielle, de nombreux problèmes nouveaux, complexes et sans précédent surgiront dans les relations civiles, administratives, commerciales, du travail, de sécurité et d’ordre ; les exigences de la population et de la société à l’égard des agences et des activités judiciaires sont grandissantes, a-t-il indiqué.

Photo : VNA/CVN

D’autre part, le système judiciaire et la réforme judiciaire au cours des derniers temps présentait encore des lacunes et limites et n’ont pas répondu à la demande croissance de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam dans la nouvelle phase à venir, a-t-il poursuivi.

Selon le chef de l’État, dans les temps à venir, il est nécessaire de continuer de promouvoir le développement d’une économie de marché à orientation socialiste, de construire et de perfectionner l’État de droit socialiste du Vietnam et d’approfondir l’intégration internationale.

Il a également demandé à la Commission centrale des affaires intérieures de travailler en étroite collaboration avec les agences compétentes pour soumettre au plus tôt au Politburo pour examen et approbation le projet d’organisation et de fonctionnement du Comité central de pilotage de la réforme judiciaire, et élaborer des plans et programmes de réforme judiciaire d’ici la fin de la mandature.

VNA/CVN