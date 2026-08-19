Poursuivre les valeurs historiques, construire l’avenir

À l’heure où la capitale célèbre un anniversaire majeur de son histoire, la mémoire de 1945 demeure une source d’inspiration pour les générations actuelles. Entre transmission du patrimoine, responsabilité citoyenne et ambition de développement, Hanoï cherche à transformer les valeurs du passé en force pour l’avenir.

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Quatre-vingt et un ans après la Révolution d’Août 1945, Hanoï entre dans l’automne avec la fierté de commémorer un événement historique qui a changé le destin de la nation. Les récits des témoins, les expositions et les programmes artistiques organisés dans différents lieux permettent non seulement aux générations actuelles de revivre les souvenirs glorieux du passé, mais aussi de raviver leur responsabilité envers la capitale et le pays.

La ferveur de l’automne 1945

Photo : Archives de la VNA/CVN

La Révolution d’Août 1945, marquée par le succès du soulèvement général et la prise du pouvoir à Hanoï le 19 août, est le fruit d’un long processus de préparation sous la direction du Parti, d’une capacité à saisir les opportunités et de la force de l’unité populaire.

Dans l’après-midi du 17 août 1945, des dizaines de milliers de personnes se rassemblèrent devant l’Opéra de Hanoï, transformant un meeting organisé par l’administration de l’époque en une démonstration de force révolutionnaire. Le 18 août, les drapeaux rouges frappés de l’étoile jaune apparurent dans de nombreuses rues. Le 19 août, les masses révolutionnaires et les unités d’autodéfense investirent les principaux organismes et positions stratégiques de l’administration en place. En peu de temps, le pouvoir révolutionnaire prit le contrôle de la capitale.

Cette victoire ne fut pas seulement une prise du pouvoir. Elle permit également au peuple, auparavant privé de son indépendance, de devenir maître de son pays et de son avenir. Ce fut une révolution née du peuple, fondée sur la force populaire et orientée vers l’indépendance, la liberté et le bonheur du peuple.

Photo : VNA/CVN

81 ans plus tard, le souvenir de cet automne historique demeure vivant à travers les témoignages de personnes comme Nguyên Tiên Hà, l’un des premiers membres de l’Union de la jeunesse pour le salut national de Hoàng Diêu, ou encore du compositeur Doãn Nho, qui avait rejoint l’Équipe des jeunes pour le salut national en 1945. Pour chacun d’eux, le souvenir des foules descendant dans les rues, des drapeaux rouges frappés de l’étoile jaune et de l’effervescence révolutionnaire constitue une part impérissable de l’histoire nationale.

De la mémoire historique à l’action aujourd’hui

La commémoration de la Révolution d’Août prend tout son sens lorsque l’histoire est intégrée à la vie quotidienne et devient une source d’inspiration pour l’action présente. Hanoï organise actuellement de nombreuses activités culturelles et artistiques afin de faire le lien entre le passé et les responsabilités d’aujourd’hui dans la construction de la capitale.

Photo : VNA/CVN

Au site historique de la prison de Hoa Lo, l’exposition thématique "Tâm son, chí thép" ("Cœur loyal, volonté d’acier") retrace le processus de formation et de développement des forces de la Police populaire et rend hommage aux cadres et soldats emprisonnés qui ont conservé leur courage et leur intégrité.

Parallèlement, le programme artistique à caractère politique "81 mùa bình yên" ("81 années de paix"), organisé dans le secteur du Monument "Se sacrifier pour la Patrie" et de la rue Dinh Tiên Hoàng, met en avant le lien entre l’histoire, le présent et l’avenir.

Des spectacles artistiques sont également proposés dans différentes localités de la capitale, avec notamment du théâtre, des marionnettes, du cirque et des spectacles de chants et de danses. Le fait d’amener les productions artistiques au plus près des habitants ne vise pas seulement à créer une atmosphère solennelle de commémoration, mais aussi à répondre aux besoins culturels de la population.

Ces activités montrent que la continuité de l’esprit de la Révolution d’Août repose avant tout sur le principe de placer le peuple au centre. Si, en 1945, l’aspiration première était de recouvrer l’indépendance et la liberté afin que le peuple puisse être maître de son pays, aujourd’hui, cet esprit se traduit par une administration au service des citoyens, un environnement de vie sûr, des services publics plus accessibles, des possibilités de développement équitables et une amélioration constante de la qualité de vie.

Hanoï s’inscrit dans une vision de développement à long terme. Toutefois, les critères d’une capitale moderne ne se limitent pas au rythme de la croissance économique ou à la construction d’infrastructures modernes. Ils résident également dans la qualité de vie et la capacité des habitants à bénéficier équitablement des fruits du développement.

L’histoire n’est donc pas seulement faite pour être commémorée : elle doit aussi éclairer l’avenir. L’aspiration à l’indépendance et à l’autonomie nationale qui animait l’automne 1945 se poursuit aujourd’hui à travers l’ambition de construire une Hanoï riche de son patrimoine, civilisée, moderne et heureuse. Lorsque la fierté se transforme en responsabilité et en action, l’esprit de la Révolution continue de se transmettre dans la vie contemporaine, contribuant à faire avancer la capitale avec confiance vers de nouveaux horizons.

Hanoï rapproche l'art du peuple À l’occasion du 81e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale du 2 septembre, Hanoï organise une série de programmes artistiques gratuits dans de nombreux quartiers, communes et espaces publics, afin de rapprocher les arts professionnels du public. Les programmes se dérouleront le soir du 19 août ainsi que les 1er et 2 septembre. Dans le centre-ville, le public pourra assister au spectacle du Théâtre de chant, de danse et de musique Thăng Long à l’espace piéton de la rue Trần Nhân Tông le 19 août. Le 2 septembre au soir, le Théâtre de chèo de Hanoï se produira au jardin fleuri du temple de Bà Kiệu, dans le quartier de Hoàn Kiếm. Dans d’autres localités, des spectacles seront organisés dans les communes de Ngoc Hôi, Quang Minh, Binh Minh, Hat Môn, Ba Vi, Dan Phuong, Minh Châu, Bat Tràng, Dai Xuyên et Hòa Lac. Ils proposeront différentes formes artistiques, notamment le chèo, le cải lương, le théâtre, les marionnettes, le cirque ainsi que des spectacles de chants et de danses. Ces activités contribueront à créer une atmosphère festive et enthousiaste, à raviver le patriotisme et la fierté nationale, tout en rapprochant davantage les arts des habitants de la capitale.

Xuân Lôc/CVN