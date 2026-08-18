Promouvoir la coopération multiforme entre le Vietnam et la République tchèque

Le 18 août à Hanoï, le ministre des Affaires étrangères Lê Hoài Trung a reçu Roman Roun, président du Parti communiste de Bohême et Moravie (KSCM) de la République tchèque, en visite de travail au Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Lê Hoài Trung a affirmé que le Parti, l’État et le peuple vietnamiens gardaient toujours à l’esprit le précieux soutien apporté au Vietnam par le Parti communiste et le peuple de l’ancienne Tchécoslovaquie, ainsi que par le Parti communiste de Bohême et Moravie (KSČM) et le peuple tchèque aujourd’hui. Il a félicité le KSČM pour le succès de son XIIe Congrès, saluant ses réalisations récentes et exprimant sa confiance dans sa contribution continue au développement de la République tchèque et aux relations Vietnam - République tchèque.

Présentant la situation du Vietnam, Lê Hoài Trung a évoqué les réalisations importantes du pays après 40 années de Renouveau, ainsi que les grands objectifs et orientations de développement définis par le XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Il a souligné que le Vietnam restait résolu à suivre la voie du socialisme, poursuivait une politique étrangère indépendante, autonome, pacifique, d'amitié, coopérative et tournée vers le développement, ainsi que la diversification et la multilatéralisation de ses relations extérieures et une intégration internationale active et proactive.

Le Parti communiste du Vietnam attache de l’importance à ses relations avec le Parti communiste de Bohême et Moravie, ainsi qu’avec les partis communistes et ouvriers du monde, contribuant à renforcer la confiance politique et à créer des conditions favorables au développement des relations avec les différents partenaires.

Saluant l’expérience de direction du Parti communiste du Vietnam, Roman Roun a exprimé son admiration pour les importantes réalisations socio-économiques obtenues par le Vietnam sous sa direction. Se félicitant des progrès positifs des relations Vietnam - République tchèque, notamment de leur élévation au niveau de partenariat stratégique, il a affirmé que le KSČM souhaitait renforcer davantage ses relations d’amitié et sa coopération traditionnelle avec le Parti communiste du Vietnam, contribuant ainsi au développement de la coopération multiforme entre les deux pays.

Les deux parties sont convenues de renforcer les échanges d’informations et théoriques, de partager leurs expériences en matière d’édification du Parti et d’intensifier leur coopération au sein des forums internationaux dont les deux partis sont membres.

À cette occasion, elles ont également procédé, dans un esprit de confiance, à un échange de vues sur plusieurs questions régionales et internationales d’intérêt commun.

VNA/CVN