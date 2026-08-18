Dynamiser le partenariat stratégique Vietnam - République tchèque

Le Vietnam et la République tchèque s’emploient à valoriser le cadre du partenariat stratégique, à renforcer la coopération multiforme et à consolider les fondements politiques pour approfondir les relations bilatérales de manière substantielle et efficace.

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Photo : VNA/CVN

Le 18 août à Hanoï, Nguyên Manh Cuong, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti du ministère des Affaires étrangères, vice-ministre des Affaires étrangères, s’est entretenu avec Roman Roun, président du Parti communiste de Bohême et Moravie (KSČM), en visite au Vietnam.

Lors de l’entretien, les deux parties se sont félicitées des évolutions positives et substantielles des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme Vietnam - République tchèque. Elles ont salué l’élévation des relations au niveau de partenariat stratégique en janvier 2025, qui offre un nouveau cadre et une nouvelle dynamique pour approfondir les relations bilatérales de manière étendue, efficace et durable.

Nguyen Manh Cuong a félicité le Parti communiste de Bohême et Moravie pour le succès de son XIIe Congrès, saluant les résultats obtenus et les grandes orientations définies. Il s’est dit convaincu que le KSČM continuerait à jouer un rôle positif dans la consolidation de l’amitié et la promotion de la coopération entre le Vietnam et la République tchèque.

Roman Roun a félicité le Vietnam pour le succès du XIVe Congrès national du Parti communiste du Vietnam (PCV) et salué les réalisations du pays dans le développement socio-économique, l’amélioration du niveau de vie de la population et le renforcement de sa position internationale. Il s’est déclaré convaincu que le Vietnam atteindrait les objectifs et mettrait en œuvre avec succès les grandes orientations définis par le XIVe Congrès.

Concernant les relations bilatérales, les deux parties ont salué les résultats obtenus dans les domaines politique et diplomatique, économique et commercial, de l’investissement, de l’éducation et de la formation, de la culture et des échanges entre les peuples. Elles ont estimé que les relations Vietnam - République tchèque disposaient de conditions favorables pour connaître un développement plus dynamique, substantiel et efficace, à la hauteur du cadre du partenariat stratégique et du potentiel des deux pays.

Les deux parties ont également salué les relations d’amitié et de coopération entre le Parti communiste du Vietnam et le Parti communiste de Bohême et Moravie, affirmant que les échanges de délégations et les contacts entre les deux Partis avaient contribué à renforcer la compréhension et la confiance mutuelles et à consolider les fondements politiques et sociaux des relations bilatérales.

Elles sont convenues de poursuivre les échanges et les contacts, de partager les informations et les expériences, et de valoriser le rôle des relations entre les deux partis dans la consolidation des fondements politiques et la mise en œuvre efficace des contenus du partenariat stratégique Vietnam - République tchèque, afin de rendre les relations bilatérales toujours plus substantielles et efficaces.

VNA/CVN