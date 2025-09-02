Révolution d’Août 1945 : leçon de l’art de saisir l’opportunité et aspiration à l’essor d’une nation

Il y a 80 ans, le mois d’août 1945 marquait un tournant décisif dans l’histoire du Vietnam. L’Insurrection générale, menée sous la direction du Parti communiste, permit au peuple vietnamien de se soulever pour reprendre son destin en main, renverser le joug colonial et fonder la République démocratique du Vietnam.

>> Les 80 ans de souveraineté célébrés par un défilé grandiose sur la place Ba Dinh

>> La Révolution vietnamienne contribue à redéfinir la cartographie politique mondiale

>> Un chercheur russe : la Révolution d’Août, fondement d’un Vietnam nouveau

Photo : VNA/CVN

Aujourd’hui, en 2025, dans un contexte mondial en pleine mutation, l’esprit d’août 1945 reste plus que jamais une source d’inspiration : savoir saisir le moment opportun, transformer les défis en opportunités et ouvrir de nouvelles perspectives de développement pour la nation.

La Révolution d’Août 1945 est entrée dans l’histoire comme l’un des chants épiques les plus éclatants de l’amour de la patrie, de la volonté indomptable et de l’aspiration à l’indépendance et à la liberté du peuple vietnamien. Elle constitue la première grande victoire de notre peuple sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Président Hô Chi Minh. Cette victoire n’a pas seulement marqué la fin de près d’un siècle de domination coloniale, fasciste et féodale, elle a également ouvert une nouvelle ère : celle de l’indépendance nationale indissociable du socialisme.

L’un des facteurs décisifs de ce triomphe historique réside dans l’art de créer les opportunités, de les identifier avec justesse et de les saisir avec détermination pour déclencher l’insurrection générale et conquérir le pouvoir. Près de 80 ans se sont écoulés, mais cette leçon précieuse conserve toute sa valeur. À l’heure où le pays prépare ses forces et ses atouts pour entrer dans une nouvelle ère - l’ère de l’essor national – la leçon de savoir saisir l’opportunité résonne encore comme un rappel pour chacun dans l’œuvre de construction et de développement du pays aujourd’hui.

L’art de saisir l’opportunité

À la fin de l’année 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et s’étend rapidement à travers l’Europe. La situation mondiale comme nationale évolue de façon imprévisible. Dès 1940, le leader Nguyên Ai Quôc analyse en profondeur le cours de la guerre, prédisant que "la victoire finale appartiendra au camp démocratique" et affirmant que l’opportunité de libération nationale approchait à grands pas.

Photo : VNA/CVN

En juin 1940, à l’annonce de la capitulation de la France face à l’Allemagne nazie, il lance un avertissement : "C’est une occasion très favorable pour la révolution vietnamienne… Tout retard en ce moment serait une faute envers la révolution".

Le 28 janvier 1941, après trente années d’activités révolutionnaires à l’étranger, le Président Hô Chi Minh rentre au pays pour diriger directement le mouvement révolutionnaire. À peine quatre mois plus tard, lors de la 8ᵉ session du Comité central (mai 1941), l’analyse est claire : "À l’heure actuelle, si la question de la libération nationale n’est pas résolue, si l’indépendance et la liberté ne sont pas obtenues pour l’ensemble du peuple, non seulement la nation entière restera éternellement dans l’asservissement, mais encore les droits de chaque classe sociale ne pourront jamais être restaurés".

C’est à partir de ce moment que la ligne d’union nationale est définie. Le Parti crée le Front Viêt Minh, rassemblant toutes les couches patriotiques - paysans, ouvriers, jeunes, femmes, enfants - en un bloc de grande union solide.

En octobre 1944, le Président Hô Chi Minh adresse une Lettre au peuple, analysant les conditions internationales devenues favorables et affirmant : "L’opportunité pour notre peuple de se libérer se présente dans un an ou un an et demi. Le temps est compté. Nous devons agir vite". Pour répondre aux exigences de la révolution, le 22 décembre 1944, l’Armée de propagande pour la libération du Vietnam - noyau fondateur de l’Armée populaire vietnamienne - est créée, avec pour mission de mener la lutte armée de propagande, alliant action politique et action militaire.

Une conjoncture historique décisive

Les bouleversements historiques, tels que le coup de force japonais contre la France le 9 mars 1945, furent rapidement analysés par le Parti, donnant naissance à la célèbre directive : "Les Japonais et les Français se battent entre eux, et nos actions". Dans le même temps, le mot d’ordre "Briser les greniers de riz japonais, mettre fin à la famine" résonne dans un Nord Vietnam où la famine fait rage, transformant le mouvement de secours alimentaire en une vaste lutte politique, prélude à l’insurrection générale.

Au début de 1945, la Seconde Guerre mondiale entre dans sa phase décisive. L’Armée soviétique enregistre de grandes victoires sur le front européen, tandis que l’entrée en guerre de l’Union soviétique contre le Japon, en août 1945, condamne le fascisme nippon à une défaite inévitable. L’appel du Président Hô Chi Minh résonne alors : "Quelles que soient les sacrifices, même s’il faut incendier toute la chaîne des Truong Son, nous devons conquérir l’indépendance".

Saisissant cette conjoncture favorable, le Parti et le peuple vietnamien décident de lancer l’insurrection générale pour s’emparer du pouvoir, transformant l’idéal d’indépendance et de liberté en réalité. En moins de deux semaines (du 14 au 28 août 1945), l’insurrection générale triomphe totalement, mettant fin à la domination coloniale et féodale. Pour la première fois de son histoire, le peuple vietnamien passe du statut d’esclave à celui de maître de son pays, de son destin.

Ce fut une victoire de l’intelligence, de la détermination et d’un ardent désir de liberté et d’indépendance - une insurrection "rapide, audacieuse, inattendue".

Valoriser la leçon du "moment opportun"

Plus de huit décennies se sont écoulées. Le pays est passé par la guerre, puis est entré dans l’ère du renouveau et de l’intégration profonde. Les leçons de la Révolution d’Août demeurent intactes, particulièrement dans un contexte mondial en mutation rapide. La leçon de la saisie du moment opportun a continué d’être appliquée avec succès à de nombreux tournants historiques : la victoire de Diên Biên Phu en 1954, la Grande Victoire du Printemps 1975, et surtout la décision de lancer l’œuvre du Renouveau en 1986.

Inforgrahie : VNA/CVN

D’un pays à l’économie pauvre et arriérée, soumis au blocus et à l’embargo, le Vietnam est devenu aujourd’hui l’une des 32 plus grandes économies du monde, avec une taille économique multipliée par près de 100 par rapport à 1986. Il figure parmi les 20 premières économies mondiales en matière de commerce et d’attraction des investissements. Le revenu moyen par habitant est passé de moins de 100 dollars à 4.700 dollars en 2024. Les secteurs tels que l’agriculture, l’industrie de transformation, les hautes technologies, le tourisme, l’éducation, la santé… ont tous réalisé des avancées remarquables. La vie de la population s’est nettement améliorée : le taux de pauvreté multidimensionnelle a chuté de plus de 60 % en 1986 à seulement 1,93 % aujourd’hui.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a établi des relations diplomatiques avec 194 pays, noué des partenariats stratégiques et globaux avec 37 d’entre eux, et est aujourd’hui membre actif de plus de 70 organisations internationales et régionales. Son prestige croissant dans la communauté internationale constitue précisément "la position et la force" qui permettent au pays d’entrer dans une nouvelle ère d’essor.

"Saisir le moment opportun" aujourd’hui ne signifie plus prendre le pouvoir, mais tirer le meilleur parti des opportunités de développement - qu’il s’agisse de la science, de la technologie, de la transition numérique, de l’attraction des investissements ou de l’expansion des marchés. Mais, tout comme en 1945, pour saisir ces opportunités, il nous faut d’abord créer les conditions et la puissance nécessaires : préparer des ressources humaines de haute qualité, perfectionner les institutions, renforcer les capacités nationales. Chaque progrès est le fruit d’une préparation de longue haleine, conjuguée à la lucidité dans le choix du moment et des décisions stratégiques.

Le 8 janvier 2025, lors de la conférence nationale récapitulative des travaux de 2024 et de mise en œuvre des missions de 2025, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a souligné : "…toute opportunité qui s’offre à nous doit être saisie à temps, car si nous laissons passer l’occasion, nous serons redevables envers l’histoire et envers le peuple".

Dans son article intitulé "Le Vietnam est un, la nation vietnamienne est une", le secrétaire général a affirmé : "Nous ne pouvons pas permettre au pays de prendre du retard… Nous devons placer l’intérêt national au-dessus de tout… Il faut rester ferme dans la préservation de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale, maintenir un environnement de paix et de stabilité. En même temps, il convient d’innover fortement dans la pensée du développement, de réformer l’administration publique, de bâtir un État de droit socialiste, une économie de marché à orientation socialiste sous la gestion de l’État, sous la direction du Parti, et de construire une société socialiste moderne".

Photo : VNA/CVN

Le XXIᵉ siècle, comme l’a affirmé le secrétaire général Tô Lâm, est "le siècle des peuples qui savent maîtriser leur destin. Et le peuple vietnamien - fort de toutes les leçons du passé et de toute son unité aujourd’hui - écrira assurément de nouveaux chapitres glorieux dans son parcours de développement. Pour un Vietnam indépendant, libre, heureux, prospère, civilisé, et doté d’une position ainsi que d’une voix influente au sein de la communauté internationale".

Le mois d’août historique n’est pas seulement une mémoire glorieuse : il est aussi le flambeau qui éclaire la voie vers l’avenir. C’est un rappel constant de l’importance d’une préparation minutieuse, du choix du moment juste et de l’action résolue au nom de l’intérêt national. Dans le courant de l’intégration, lorsque l’occasion se présente, si nous savons faire preuve de courage, d’intelligence et d’unité, nous poursuivrons à coup sûr l’écriture de nouvelles pages glorieuses du XXIᵉ siècle.

VNA/CVN