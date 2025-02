Pour une croissance à deux chiffres

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé, le 10 février à Hanoï, une conférence entre la Permanence du gouvernement et les dirigeants de 26 grandes entreprises publiques et privées sur les mesures incitatives en faveur d’une croissance rapide et durable du pays dans la nouvelle ère.

Lors de la conférence, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu’en 2025, le gouvernement visait un taux de croissance économique d’au moins 8%, créant ainsi un élan pour que le pays connaisse une croissance à deux chiffres dans les années à venir, ce qui nécessitera les grandes contributions des entreprises. Le chef du gouvernement a demandé aux participants d’évaluer et d’analyser soigneusement la situation et de faire des suggestions au gouvernement, ainsi qu’aux ministères, branches et localités, en particulier sur les obstacles liés à la loi, au foncier, à la planification, aux procédures, aux licences, etc.

En particulier, le Premier ministre a souhaité que les entreprises participent activement aux grands programmes et projets du pays, tels que la construction de la ligne ferroviaire à grande vitesse Nord-Sud ; le projet de centrale nucléaire ; le développement de la science, de la technologie, de l’innovation ; les projets d’exploitation de l’espace souterrain, de l’espace marin, de l’espace extra-atmosphérique...

Réalisations

Selon le ministère du Plan et de l’Investissement, après une qurantaine d’années de Dôi moi (Renouveau), les entreprises vietnamiennes ont connu une forte croissance tant en quantité qu’en qualité. À ce jour, le pays compte plus de 940.000 entreprises en activité, plus de 30.000 coopératives et plus de 5 millions de ménages commerciaux.

Le monde des affaires affirme de plus en plus sa position et son rôle important dans le processus de développement socio-économique, d’industrialisation et de modernisation du pays, contribuant à environ 60% du PIB, à 98% du chiffre d’affaires à l’exportation et créant des emplois pour environ 85% de la population active. Certaines entreprises à grande échelle participent de manière proactive aux chaînes d’approvisionnement mondiales, contribuant ainsi à élever la position du pays sur le marché international.

L’économie privée représente près de 45% du PIB national. Elle contribue également à hauteur de 35% du chiffre d’affaires à l’importation et de 25% du chiffre d’affaires à l’exportation.

Pour aboutir à une croissance économique à deux chiffres, le secteur économique non étatique doit croître d’environ 11% par an. En plus des solutions communes pour le monde des affaires, selon le ministre du Plan et de l’Investissement, Nguyên Chi Dung, les grandes entreprises doivent promouvoir davantage leur rôle de pionnier, en assumant de manière proactive la tâche de résoudre les problèmes au niveau national pour créer une dynamique de développement économique.

Solutions globales

Pour atteindre une croissance de 8%, voire 10%, le gouvernement doit se concentrer sur un certain nombre de tâches essentielles. La priorité est accordée aux investissements, considérés comme un moteur premier de la croissance économique. Le renforcement de la stabilité macroéconomique et le soutien aux exportations sont également nécessaires. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a insisté sur l’importance de diversifier les marchés et les produits, d’exploiter de nouveaux marchés, notamment au Moyen-Orient et en Amérique du Sud. Le gouvernement entend aussi optimiser les dépenses publiques et stimuler la consommation interne, etc.

Dans le même temps, il est important de promouvoir le rôle d’“entreprise leader”, de transférer la technologie, de former de manière proactive des coentreprises, des associations, de diriger, et de créer des opportunités pour les petites et moyennes entreprises de participer au développement tout au long de la chaîne de valeur.

Le chef du gouvernement a par exemple récemment demandé au groupe Truong Hai (THACO) de produire des wagons et de s’orienter vers la production de trains pour les chemins de fer à grande vitesse, au groupe Hoa Phat de fabriquer des rails, et au groupe FPT de se concentrer sur la formation de ressources humaines de haute qualité pour la conception de puces semi-conductrices.

Le chef du gouvernement a demandé de mettre en œuvre de manière résolue, synchrone et efficace les tâches et solutions fixées, ainsi que de promouvoir des mouvements d’émulation au service du développement socio-économique. Il a insisté sur l’importance d’une coordination efficace entre les ministères, les agences et les collectivités locales.

Il a souligné les principaux défis actuels, tels que la concurrence stratégique féroce, les conflits prolongés dans le monde, les impacts des nouvelles politiques américaines, la pression macroéconomique sur l’inflation, les taux de change et d’intérêt, ainsi que des difficultés dans certains secteurs industriels, etc. Face à ces enjeux, il a souligné la nécessité de suivre de près les politiques et directives du Parti communiste du Vietnam, de répondre aux politiques de manière proactive, rapide et flexible, de renforcer la solidarité au sein de chaque agence et unité, ainsi que dans l’ensemble du système politique, et d’être résolu à mettre en œuvre de manière synchrone et efficace les tâches et solutions proposées.

Tenant compte des ajustements stratégiques des grandes puissances économiques comme les États-Unis, la Chine et l’Union européenne, le gouvernement doit développer rapidement des plans d’adaptation.

En matière de politique monétaire, il a demandé une gestion proactive et flexible, le contrôle des crédits à haut risque et une réduction des taux d’intérêt pour encourager les investissements.

Les ministères et localités doivent s’efforcer d’économiser environ 10% de plus sur leurs dépenses ordinaires en 2025 pour financer les infrastructures, notamment le projet ferroviaire reliant le Vietnam à la Chine. La collecte du budget de l’État doit être optimisée, en particulier auprès des entreprises œuvrant dans le commerce électronique et les services de restauration.

