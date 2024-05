Hô Chi Minh-Ville en tête du pays en termes de recettes d'exportation en 2023

Selon ce rapport, le chiffre d'affaires des exportations du pays a atteint 354,7 milliards d'USD en 2023, soit une baisse de 4,6% par rapport à 2022.

Photo : VNA/CVN

Hô Chi Minh-Ville est resté en tête du pays en termes de recettes d'exportation en 2023 avec 42,46 milliards d'USD, même si ce résultat a encore diminué de 10,8% par rapport à 2022. La mégapole du Sud était suivie par Bac Ninh avec plus de 39,3 milliards d'USD, Binh Duong (plus de 30,6 milliards), Hai Phong (près de 26,8 milliards), Thai Nguyên et Bac Giang (près de 25,7 milliards et près de 24,5 milliards respectivement), Dông Nai (21,6 milliards), Hanoï (plus de 16,6 milliards), Phu Tho et Vinh Phuc (10,6 milliards et près de 10 milliards respectivement ).

Selon Nguyên Câm Trang, directrice adjointe du Département d'import-export, la croissance des exportations en 2023 a été enregistrée dans les trois groupes de biens, notamment les produits agricoles et aquatiques ; les combustibles minéraux et l'industrie manufacturière.

Photo : VNA/CVN

Ces derniers temps, le ministère de l'Industrie et du Commerce a pris des mesures pour encourager les entreprises à se tourner vers les exportations par les voies officielles, notamment les fruits et légumes vers le marché chinois. Pour aider les entreprises à stimuler leurs exportations, le ministère s'est concentré sur la résolution des difficultés rencontrées par les entreprises en matière de production et sur la facilitation des procédures administratives pour les entreprises engagées dans la production et l'exportation, a-t-elle déclaré.

Une attention particulière a également été accordée aux solutions permettant d'élargir les marchés d'exportation en exploitant les opportunités offertes par les accords de libre-échange et en promouvant les activités de promotion du commerce, a-t-elle poursuivi.

Le rapport sur l'import-export du Vietnam est une publication annuelle publiée par le ministère de l'Industrie et du Commerce depuis 2016. Il donne un aperçu des activités d'import-export pour toute l'année.

Ce rapport sert également de document de référence utile permettant aux entreprises de suivre les informations sur le marché, ainsi que les politiques et mécanismes liés à l'importation et à l'exportation, déployant ainsi des plans de production, d'affaires et d'exportation, a déclaré Nguyên Câm Trang.

VNA/CVN