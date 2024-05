Le Vietnam exploite son potentiel éolien offshore

Selon les estimations des experts internationaux, le Vietnam est le premier pays en Asie du Sud-Est, le 5 e pays en Asie, et le 13 e pays dans le monde doté des meilleures ressources éoliennes offshore.

À l’heure actuelle, la compagnie des services techniques de PetroVietnam (PetroVietnam Technical Services Corporation - PTSC), un membre du Groupe national pétrolier et gazier du Vietnam (PetroVietnam - PVN), effectue des démarches pour exploiter cette ressource dans la ville de Vung Tàu.

Selon l'évaluation de la Banque mondiale (BM), le potentiel éolien offshore du Vietnam est d'environ 600 GW. Cette ressource représente une opportunité pour le Vietnam de fournir une importante source d'énergie verte à un bon prix pour développer l'économie du pays, dans un contexte d'épuisement progressif des sources d'énergie primaires, et pour atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050, comme l'a promis le pays lors de la Conférence COP26.

Le directeur général de la PTSC, Lê Manh Cuong, a souligné que la compagnie possède plus de 30 ans d’expérience dans la fourniture de services techniques pour de grands projets pétroliers et gaziers nationaux et internationaux.

Selon lui, la PTSC a la pleine capacité d'investir dans le développement de projets et de fournir une chaîne de services pour l'industrie de l'énergie éolienne offshore.

Le vice-Premier ministre Trân Hông Hà a salué les capacités de la PTSC dans la conception et la fabrication d'équipements éoliens offshore, une étape jugée très difficile et complexe, et a promis le soutien du gouvernement à l'initiative de la PTSC de construire un centre d'énergie renouvelable à Bà Ria-Vung Tàu.

Malgré l’important potentiel de l'énergie éolienne offshore, son développement se heurte à de nombreuses difficultés, notamment le manque de cadre juridique et de planification de l’espace maritime national. Pour stimuler ce développement, le gouvernement doit publier des mécanismes et des politiques adaptés.

Dans ce contexte, la PTSC recommande au gouvernement de mettre en place des mécanismes pour encourager et attirer les investissements, en donnant la priorité aux entreprises nationales, aux groupes et aux sociétés d'État pour participer à ce domaine.

Fin août 2023, la PTSC est devenue le premier et le seul investisseur autorisé par le ministère des Ressources naturelles et de l'Environnement à déployer pleinement des activités de surveillance, d'enquête et d'évaluation des ressources maritimes. Selon Lê Manh Cuong, en 2024, la PTSC mènera des enquêtes offshores.

