Pour réguler le marché des actifs numériques

Le Vietnam lance un projet pilote pour réguler le marché des cryptoactifs, avec un cadre strict pour protéger les investisseurset prévenir la fraude. Objectif : atteindre les normes fintech et garantir la sécurité et la transparence.

>> Diversifier les canaux de paiement transfrontaliers

>> Partenariat public‑privé pour stimuler la Fintech et les actifs numériques au Vietnam

>> Lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme via les actifs numériques

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a signé, le 9 septembre, la Résolution N°5/2025 sur le lancement d’un projet pilote sur le marché des actifs numériques au Vietnam. Ce texte définit le cadre de la mise en œuvre pilote de l’offre et de l’émission de cryptoactifs, de l’organisation d’un marché de transactions, de la fourniture de services y afférents, ainsi que de la gestion publique de ce marché. Une expérimentation est menée en cinq ans.

Les entités concernées par cette phase pilote comprennent : les prestataires de services ; les émetteurs d’actifs numériques ; les organisations et particuliers vietnamiens, ainsi que les organisations et particuliers étrangers participant à l’inves-tissement et aux activités liées aux cryptoactifs au Vietnam, dans les limites prévues par la présente résolution. Le projet vise à atteindre les normes fintech tout en protégeant les investisseurs et en prévenant la fraude grâce à un contrôle des flux de trésorerie, des normes de sécurité élevées et au respect des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent.

Protection des droits et intérêts légitimes

La résolution précise que la mise en œuvre pilote du marché des actifs numériques doit se fonder sur les principes de prudence, de contrôle et de progressivité adaptés aux réalités nationales, en garantissant la sécurité, la transparence et l’efficacité, ainsi que la protection des droits et intérêts légitimes des organisations et des particuliers participant au marché. Seules les organisations titulaires d’une licence délivrée par le ministère des Finances pour l’organisation d’un marché de transactions d’actifs numériques sont autorisées à fournir des services liés aux actifs numériques, ainsi qu’à mener des activités de publicité et de marketing en la matière. Les opérations de vente, d’émission, de transaction et de paiement devront être effectuées en dông (VND).

Les actifs numériques pourront être utilisés à des fins d’échange ou d’investissement. Le régime fiscal applicable aux transactions, transferts et activités commerciales sera similaire à celui des valeurs mobilières, en attendant l’adoption de règles spécifiques. Concernant les conditions d’émission, les émetteurs devront être des entreprises vietnamiennes constituées en sociétés à responsabilité limitée ou par actions, selon la loi vietnamienne. Les actifs numériques émis devront être adossés à des actifs réels, à l’exception des titres financiers et de la monnaie nationale.

Ils ne pourront être proposés qu’aux investisseurs étrangers, et les transactions entre les investisseurs étrangers devront passer par des prestataires agréés par le ministère des Finances.

Les investisseurs nationaux détenant des actifs numériques, ainsi que les investisseurs étrangers, sont autorisés à ouvrir un compte auprès des prestataires de services d’actifs numériques agréés par le ministère des Finances, afin de conserver, d’acheter et de vendre des actifs numériques au Vietnam. Le système d’information des prestataires de services d’actifs numériques doit satisfaire au niveau 4 des normes de sécurité des systèmes d’information, conformément à la législation sur la sécurité de l’information, avant sa mise en exploitation et en service.

Le dernier rapport de la société mondiale d’analyse blockchain Chainalysis sur le marché des cryptomonnaies dans la région Asie-Pacifique indique que la valeur des transactions au Vietnam a dépassé 220 milliards de dollars, plaçant le pays au troisième rang régional, derrière l’Inde (338 milliards) et la République de Corée (plus de 300 milliards). Avec ce volume d’échanges, le Vietnam dispose d’un fort potentiel pour devenir un centre de développement des actifs numériques en Asie du Sud-Est dans les années à venir. Ce dynamisme confirme le potentiel du pays à devenir un pôle régional pour les actifs numériques.

Toujours selon Chainalysis, entre juillet 2024 et juin 2025, le marché vietnamien a enregistré une croissance de 55%. Cette progression traduit un signal positif, montrant que le marché est passé d’une phase de forte effervescence, principalement fondée sur la spéculation, à une étape plus mature et durable.

Le rapport de Triple-A indique par ailleurs que plus de 17 millions de Vietnamiens (soit environ 17% de la population) détiennent des actifs numériques, un taux bien supérieur à la moyenne mondiale (6,5%). Le pays figure régulièrement dans le Top 5 des nations les plus ouvertes aux cryptomonnaies au cours des trois dernières années.

Gestion des risques financiers numériques

Le projet pilote ne pouvait être couronné de succès avec une gestion souple, en particulier pour les cryptoactifs liés à des technologies complexes et exposés à des risques de sécurité non traditionnels.

Le Dr. Hoàng Van Thuc, directeur de l’Académie des techniques de cryptographie et conseiller principal de l’Association vietnamienne de la blockchain et des actifs numériques, a expliqué que “le marché des cryptoactifs contrôlé par l’État garantissait non seulement la sécurité financière, mais consolidait également la souveraineté numérique de la nation”. L’essai de cinq ans est une période soigneusement calculée, suffisamment longue pour tester, évaluer et adapter les politiques tout en garantissant la stabilité financière, a-t-il indiqué.

”Le développement d’un marché d’échange de cryptoactifs ne se limite pas à la création d’une plateforme de transactions, mais vise également à instaurer la confiance, à promouvoir la transparence et la responsabilité sociale”, a poursuivi M. Thuc. Le Vietnam a besoin d’un vivier de spécialistes bien formés en sécurité de l’information, en technologie blockchain et en gestion des risques financiers numériques pour exploiter le marché de manière sûre et transparente, a-t-il ajouté.

Thê Linh/CVN