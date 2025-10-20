Hô Chi Minh-Ville veut coopérer avec le Nasdaq pour son Centre financier international

Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Duoc, a récemment effectué une visite de travail aux États-Unis afin de promouvoir la coopération internationale pour le projet de Centre financier international.

Photo : CTV/CVN

Le responsable a eu le 17 octobre une séance de travail avec Chuck Mack est vice-président senior, responsable des opérations stratégiques et des politiques publiques du Nasdaq. Les deux parties ont signé un protocole d’accord entre le Nasdaq et le Service des finances de Hô Chi Minh-Ville, confirmant un partenariat stratégique à long terme.

Ce texte porte sur plusieurs domaines clés de coopération, notamment la promotion d’une collaboration stratégique en matière de gouvernance, de renforcement des capacités, de développement de produits financiers et de cotations croisées ; l’échange d’expériences pratiques en matière d’élaboration de cadres juridiques, de mécanismes opérationnels, de gestion des risques et d’attraction d’investissements internationaux ; et le soutien des services technologiques et techniques nécessaires au fonctionnement du Centre financier international.

Le protocole d’accord vise à former des ressources humaines de haut niveau, notamment sur les marchés des valeurs mobilières, des obligations, des produits dérivés, des actifs numériques et des crédits carbone ; et à coordonner les efforts pour favoriser la connectivité entre les communautés financières du Vietnam, des États-Unis et du marché mondial.

Chuck Mack a salué la vision de Hô Chi Minh-Ville et a décrit ce partenariat comme une étape stratégique démontrant l’intégration proactive de la ville dans l’écosystème financier mondial. La direction du Nasdaq a également félicité le Vietnam pour sa récente promotion par le FTSE Russell au rang de marché émergent, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance.

Au cours de son voyage, Nguyên Van Duoc a également assisté à la signature d’un protocole d’accord entre l’Université d’économie de Hô Chi Minh-Ville et le New York Financial Institute pour la mise en œuvre d’un programme de formation pratique en finance et en investissement, standardisé à l’échelle internationale. L’objectif est de constituer une équipe d’experts et de cadres financiers de haut niveau au service du futur centre financier de la ville.

Lee Tian, président du conseil d’administration et Pdg du New York Financial Institute, a souligné que Hô Chi Minh-Ville est l’une des villes d’Asie du Sud-Est connaissant la croissance la plus rapide et qu’investir dans l’éducation financière est fondamental pour bâtir un centre financier international performant.

Nguyên Van Duoc a affirmé que l’humain est l’élément central et que Hô Chi Minh-Ville a donc besoin d’une génération de professionnels de la finance maîtrisant parfaitement le marché intérieur et capables d’opérer efficacement dans un environnement mondial. Il s’est dit convaincu de l’importance cruciale de la coopération entre les deux parties et a déclaré que l’Institut se joindrait à la ville pour poser les bases de son futur Centre financier international.

Au-delà de la coopération technologique et éducative, Hô Chi Minh-Ville attire également l’attention des grands investisseurs. Lors d’une rencontre avec Jake Siewert, directeur général et responsable des politiques publiques mondiales et des risques politiques chez Warburg Pincus, le dirigeant de Hô Chi Minh-Ville a souligné l’intérêt de la société américaine à contribuer au développement du centre financier international.

Warburg Pincus est actuellement le plus important et le plus dynamique investisseur en capital-investissement au Vietnam, avec environ deux milliards de dollars investis depuis 2013. La société développe des partenariats avec le groupe Becamex dans des domaines tels que les centres de données et les zones industrielles intelligentes.

Nguyên Van Duoc a proposé que Warburg Pincus renforce sa coopération, mette en relation les investisseurs internationaux et contribue à la création prochaine d’une mégapole financière à Hô Chi Minh-Ville.

VNA/CVN