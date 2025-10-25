Le Vietnam prêt pour la prochaine phase de la transformation numérique

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a déclaré la semaine dernière, lors d’un événement célébrant la Journée nationale de la transformation numérique 2025, que la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique resteraient les clés de voûte de la nouvelle phase de développement du Vietnam.

La transformation numérique a été identifiée comme l’un des piliers stratégiques, aux côtés de la science, de la technologie et de l’innovation, pour stimuler la croissance rapide, durable et inclusive du Vietnam, à l’heure où le monde entre dans une période de profonde transformation marquée par les avancées rapides de l’intelligence artificielle, du big data, de l’Internet des objets, des biotechnologies et des nouvelles énergies.

Au cours des cinq dernières années, le pays a posé les bases de sa transformation numérique nationale.

Depuis le lancement du programme national de transformation numérique en 2020, le gouvernement a développé des infrastructures numériques essentielles, amélioré les cadres juridiques et mis en place des plateformes clés pour les services publics en ligne, plaçant ainsi le Vietnam en bonne position pour la prochaine vague de transformation numérique.

À ce jour, 80% des ministères et des collectivités locales partagent des plateformes de données communes. Le Vietnam a également gagné 15 places dans l’Indice de développement de l’administration électronique des Nations unies 2024, se classant 71e sur 193 pays. Près de 40% des procédures administratives sont désormais entièrement traitées en ligne, soit neuf fois plus qu’en 2019.

L’infrastructure numérique du Vietnam s’est rapidement développée : le réseau haut débit couvre désormais 99,3 % des villages, l’internet mobile atteint un débit moyen de 146,64 Mbps (20e rang mondial) et la 5G couvre 26% de la population.

Un socle numérique renforcé

De nombreuses plateformes numériques ont également été mises en service, notamment la base de données nationale de la population, le portail national des services publics et l’infrastructure nationale d’identité et d’authentification numériques. Ces systèmes offrent aux citoyens et aux entreprises une base sûre et pratique pour effectuer des transactions électroniques.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a toutefois souligné que des défis subsistaient. Les cadres politiques n’étaient pas encore pleinement cohérents et alignés sur les normes internationales, et ne suivaient pas le rythme rapide du développement scientifique et technologique.

"Les systèmes de données restent fragmentés et la pénurie de ressources humaines numériques de qualité continue de freiner les progrès", a-t-il déclaré, ajoutant que si ces obstacles n’étaient pas rapidement résolus, ils ralentiraient le rythme de la transformation numérique nationale.

"Il est temps pour le Vietnam de passer de la réflexion à l’action, de la numérisation à la création de valeur, en veillant à ce que la transformation numérique serve véritablement les citoyens et favorise une croissance inclusive et durable", a déclaré le dirigeant.

Le Vietnam a achevé la phase initiale de sa transformation numérique nationale et entre désormais dans une phase plus approfondie et axée sur les résultats, axée sur des impacts économiques et sociaux tangibles, a indiqué Vu Hai Quân, vice-ministre des Sciences et des Technologies.

Dans la première phase, la transformation numérique s’est concentrée sur la sensibilisation au numérique, la construction d’infrastructures et de plateformes, et le développement des services publics de base, ouvrant la voie à une phase plus impactante au cours des cinq prochaines années.

"Le Vietnam est prêt à franchir une nouvelle étape avec une détermination accrue et des mesures plus radicales", a-t-il déclaré. "Cependant, il reste encore beaucoup à faire pour que la transformation numérique apporte des bénéfices réels et mesurables à l’économie et à la société".

La prochaine étape se concentrera sur des résultats concrets, garantissant que la transformation numérique génère une valeur économique et sociale concrète.

"Les cinq prochaines années seront une période de transformation numérique plus profonde et plus vaste", a estimé Vu Hai Quân. "Le monde numérique évolue à chaque seconde. Nous devons accélérer la cadence : réforme institutionnelle, mise en œuvre de stratégies, adoption de nouvelles technologies et, surtout, changement de mentalité".

La rapidité, cependant, doit aller de pair avec l’efficacité.

"Chaque centime investi dans la transformation numérique doit générer un rendement multiplié par 1", a-t-il poursuivi. "L’objectif ultime est de convertir les acquis de la numérisation en croissance économique, productivité accrue, compétitivité nationale renforcée et gouvernance améliorée à tous les niveaux".

Inclusivité et confiance

L’inclusion sera un principe fondamental de la phase à venir, a souligné Vu Hai Quân, soulignant la nécessité de réduire la fracture numérique afin que personne ne soit laissé pour compte. Chaque citoyen vietnamien, qu’il soit en zone rurale, montagneuse ou urbaine, doit bénéficier d’un accès égal aux services numériques.

"Plus important encore, la confiance numérique est également un élément fondamental de la période à venir, garantissant que chaque citoyen se sente protégé et en confiance dans l’environnement numérique", a-t-il souligné.

"La transformation numérique ne peut réussir que si les citoyens ont confiance dans le respect de leur vie privée, de leurs données et de leurs droits. Parallèlement, il est nécessaire de développer une culture numérique solide, une éthique numérique, des compétences et une sensibilisation", a-t-il indiqué.

Le Vietnam élaborera notamment une loi sur la transformation numérique qui servira de cadre juridique au processus national de numérisation, visant à mettre en place un système de gouvernance moderne, transparent et axé sur les données, a expliqué Vu Hai Quân.

Dans le cadre du programme national de transformation numérique, le Vietnam vise à figurer parmi les 50 premiers pays en matière de développement de l’administration électronique d’ici 2030, l’économie numérique représentant 30% du PIB.

