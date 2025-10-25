Ouverture de la première Foire d'automne 2025 à Hanoï

Dans la soirée du 25 octobre, la première Foire d'automne 2025 a été ouverte au Centre d'exposition du Vietnam (VEC) à Đông Anh, en banlieue de Hanoï.

Photo : VNA/CVN

Placée sous la direction du Premier ministre, la Foire d'automne 2025 est organisée par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en coordination avec celui de la Culture, des Sports et du Tourisme, le Comité populaire de Hanoï, ainsi que divers ministères, secteurs et localités.

Dans son discours d’ouverture, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’il s’agissait d’un événement économique et culturel majeur, non seulement à l’échelle nationale mais aussi internationale, visant à honorer les produits et marques emblématiques porteurs de l’identité et de l’intelligence vietnamiennes. Il a affirmé que la foire contribuait à stimuler la consommation intérieure, à promouvoir l’esprit "Les Vietnamiens privilégient les produits vietnamiens", à favoriser les échanges commerciaux et les investissements, ainsi qu’à renforcer l’intégration internationale. Ces efforts devraient permettre au Vietnam d’atteindre une croissance économique de plus de 8% en 2025 et à deux chiffres dans les années suivantes.

Photo : VNA/CVN

"Six plus"

Le Premier ministre a salué la première Foire d’automne 2025, la qualifiant d’événement des "six plus" : envergure exceptionnelle, espace moderne, diversité des produits, qualité renforcée, attractivité des activités et politiques préférentielles avantageuses.

Placée sous le thème "Connecter les hommes avec la production et les affaires", la manifestation se tient jusqu’au 4 novembre sur plus de 130.000 m², répartis en cinq zones thématiques et quelque 3.000 stands. Elle propose également un espace gastronomique et culturel représentant les 34 villes et provinces du pays, ainsi que des concerts, spectacles et expériences créatives.

Photo : VNA/CVN

La Foire rassemble les 34 villes et provinces, plusieurs ministères et organismes centraux, ainsi que plus de 2.500 organisations et entreprises vietnamiennes et étrangères. Elle attire de nombreux partenaires et amis internationaux venus présenter leurs produits, établir des liens commerciaux, rechercher des opportunités de coopération et d’investissement.

La Foire d’automne constitue en outre un pont essentiel permettant aux entreprises vietnamiennes de renforcer leur intégration économique internationale, d’échanger des expériences, et de bénéficier de transferts technologiques, notamment dans les domaines de la transformation numérique, de l’économie verte, de l’économie circulaire, de l’économie du partage et de l’économie du savoir.

VNA/CVN