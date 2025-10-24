Central Retail Vietnam et Napas coopèrent pour promouvoir les produits vietnamiens

Le groupe Central Retail Vietnam (CRV) et la Société nationale de paiement du Vietnam (Napas) ont officiellement lancé un partenariat visant à déployer le paiement par QR code (VietQR Pay) et à mettre en valeur les produits vietnamiens au sein des supermarchés GO!.

Désormais, les clients des enseignes GO! pourront simplifier leurs achats en scannant un code VietQR Pay via leurs applications bancaires mobiles ou portefeuilles électroniques. Cette innovation s'inscrit dans la stratégie nationale de modernisation des systèmes de paiement.

Trân Huu Linh, directeur de l'Agence de surveillance et de développement du marché intérieur du ministère de l'Industrie et du Commerce, a souligné l'importance de cette initiative. Selon lui, le déploiement du VietQR Pay et la valorisation des produits nationaux par Central Retail constituent une action significative pour stimuler la consommation et valoriser le mouvement "Les Vietnamiens privilégient l'utilisation des produits vietnamiens", tout en favorisant l'essor du paiement numérique sur le marché de détail.

De son côté, Olivier Langlet, directeur général de Central Retail Vietnam, a indiqué que l’intégration de VietQR Pay dans le réseau du groupe vise non seulement à simplifier le paiement, mais aussi à accompagner les efforts du gouvernement pour promouvoir le paiement sans espèces et stimuler la consommation intérieure.

Nguyên Dang Hùng, directeur général adjoint de Napas, a souligné que ce déploiement reflète la vision commune des deux entreprises : placer le client au cœur de leur stratégie, innover pour plus de commodité et améliorer l'expérience d’achat.

Pour célébrer ce partenariat, Central Retail et Napas lanceront un programme de promotions attractives : les clients effectuant leurs paiements directement aux caisses des supermarchés GO! à travers le pays bénéficieront d'une réduction de 40.000 dôngs pour toute transaction d'un montant égal ou supérieur à 500.000 dôngs réglée via le scan de code VietQR Pay. Le programme promotionnel sera actif du 24 octobre au 15 décembre 2025, chaque week-end, du vendredi au dimanche.

L'événement a mis à l'honneur vingt marques de la campagne "Honorer les produits vietnamiens", principalement des variétés de riz de renom.

