Pour devenir un maillon de la chaîne d'approvisionnement des produits halal

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à cet événement, le plus important jusqu’ici consacré à l’industrie halal, rassemblant, en présentiel et en ligne, de nombreux responsables ministériels et locaux, des entreprises halal réputées dans le monde, ainsi que des invités internationaux.

Le chef du gouvernement vietnamien a mis en avant le grand potentiel du Vietnam dans ce domaine, en insistant sur trois points essentiels.

"Premièrement, le Vietnam considère l’industrie halal comme un secteur économique important, un nouveau pilier et un levier dans la promotion de ses relations avec d’autres pays, notamment les pays musulmans. Deuxièmement, cette industrie représente pour nous une opportunité en or pour augmenter la productivité de nos entreprises en leur ouvrant une porte d’entrée vers le marché halal et la chaîne de valeur halal mondiale. Troisièmement, le Vietnam préconise de développer cette industrie sur la base du respect des valeurs culturelles des autres nations, contribuant activement et de manière responsable à la construction d’un monde de paix, de coopération, de diversité, d’harmonie et de développement commun", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les partenaires internationaux à partager avec le Vietnam leurs informations et expériences, afin de l’aider à compléter le cadre juridique et la gestion étatique concernant l’industrie halal. Il a également souligné la nécessité de mettre à jour les normes halal internationales et de signer des accords de reconnaissance réciproque des certificats halal.

Enfin, il a invité les partenaires à investir dans ce secteur au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Lors de la conférence, les délégués nationaux et internationaux ont hautement apprécié le potentiel, les atouts et les stratégies du Vietnam pour participer activement au marché mondial halal.

Le président de l'Autorité Halal de l'Inde, Mohamed Jinna, a estimé que le Vietnam a un "avenir brillant" en accédant à un marché mondial Halal "ouvert", dans lequel la certification Halal sera la "porte" pour que le Vietnam accède à un marché couvrant de nombreuses industries différentes tels que l'alimentation, les produits pharmaceutiques, les cosmétiques, la mode, le tourisme...

Dans le cadre de la conférence, une session de connexion entre les localités et les entreprises a également eu lieu avec des dizaines d'activités de contact entre localités, associations et entreprises vietnamiennes avec des partenaires internationaux.

Après la conférence, la délégation internationale visitera la province de Quang Ninh et travaillera avec un certain nombre d'entreprises halal potentielles dans la province. En outre, la délégation commerciale Grèce - ASEAN s'est également rendue dans la province de Quang Ngai pour rechercher des opportunités de coopération et d'affaires avec les localités et les entreprises.

VNA/CVN