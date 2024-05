La Thaïlande vise à devenir un pôle régional de l'industrie halal

Le ministère thaïlandais de l'Industrie a créé le Centre de l'industrie halal thaïlandaise (THIC) dans le but de faire du pays un leader régional dans la production et l'exportation de produits halal.

>> Forum pour la coopération et le développement de l'industrie Halal dans l'ASEAN

>> La Malaisie affirme son rôle de pionnier dans l'industrie Halal

Photo : nationthailand/CVN

Le marché mondial du halal, évalué à 2.300 milliards d'USD, devrait croître rapidement, pour atteindre 2.800 milliards d'USD d’ici 2025, avec l’augmentation de la population musulmane mondiale.

La ministre thaïlandaise de l'Industrie, Pimpatra Wichaikul, a déclaré qu'outre la création du THIC, la Thaïlande renforcerait les normes et les capacités des entrepreneurs halals nationaux. Le ministère encouragera également l'expansion des exportations, notamment vers les marchés mondiaux potentiels.

Le secteur de l’alimentation et des boissons détient la plus grande part de marché, représentant 63% de la valeur totale du marché. Le marché mondial des aliments halal est évalué à environ 1.400 milliards d'USD et devrait doubler d’ici cinq ans, sous l’effet de l’augmentation rapide de la population musulmane mondiale.

Le Premier ministre thaïlandais Srettha Thavisin a signé l'ordre de création du Comité national de l'industrie halal (NHIC) le 17 avril 2024 et en est le président, avec Nalinee Taveesin, la représentante thaïlandaise au commerce, responsable du développement de l'industrie halal, et la ministre de l'Industrie halal Pimpatra Wichaikul en tant que vice-présidente.

Le comité comprend également des représentants de 21 agences clés impliquées dans le secteur halal thaïlandais.

Le NHIC est chargé de formuler des politiques et des stratégies de développement pour les produits halal, d'intégrer le "soft power" unique de la Thaïlande et de coordonner les politiques, les mesures et les plans pour stimuler efficacement le développement de l'industrie halal du pays. Cela vise à positionner la Thaïlande comme leader dans la production et l’exportation de produits halal dans la région.

Selon Pimpatra Wichaikul, au cours de la première année, le ministère se concentrera sur le développement de l'industrie halal thaïlandaise à travers trois missions principales, à savoir la création d'un centre pour soutenir l'écosystème de l'industrie halal thaïlandaise, la sensibilisation à son potentiel tant au niveau national qu'international et la promotion du commerce et l'expansion du marché dans le monde.

VNA/CVN