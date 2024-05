Le Vietnam devient un élément clé de la chaîne d'approvisionnement

Lors d'une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à La Havane, à l'occasion du 70e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu, Alicia Corredera, qui avait étudié au Vietnam dans les années 1970, a déclaré qu'elle avait suivi de près chaque étape du développement de la nation qu'elle aime comme sa deuxième Patrie.

Elle a estimé que la réunification et la paix ont ouvert diverses opportunités au Vietnam dans la coopération internationale. Initialement, la plupart des projets d'investissement direct étranger au Vietnam se concentraient sur deux domaines principaux: les textiles, les vêtements et les chaussures. Cependant, le Vietnam progresse rapidement dans la chaîne de valeur et devient un important centre d'assemblage de produits électroniques dans le monde.

En outre, la politique extérieure du Vietnam est de plus en plus ouverte, avec de nombreuses réalisations reconnues dans la région et dans le monde, a-t-elle noté, soulignant que d'un pays déchiré par la guerre avec des infrastructures détruites, mais grâce à son intelligence, ses sacrifices et son altruisme, le peuple vietnamien a progressivement progressé en avant et récolté de grands progrès.

Aujourd'hui, le Vietnam est devenu l'un des principaux exportateurs mondiaux de riz et un grand exportateur de café et de nombreux autres produits, contribuant à réaliser le souhait du Président Hô Chi Minh de construire un pays plus prospère, a-t-elle déclaré.

La vice-présidente de l'ICAP a passé en revue l'étroite fraternité entre Cuba et le Vietnam. Selon elle, il s'agit de sentiments particuliers nés des moments difficiles auxquels chaque pays est confronté.

Lorsque le Vietnam a été dévasté par la guerre, Cuba a aidé et soutenu la reconstruction du pays. Lorsque Cuba est tombée dans la crise économique, le Vietnam a envoyé des centaines de tonnes de riz, de fournitures scolaires, de jouets et bien d'autres dons à l'hémisphère occidental. Cette amitié particulière a continué à se développer sur la base d'une confiance mutuelle, d'une compréhension et d'un respect mutuels, a-t-elle déclaré.

Alicia Corredera, ou Nguyên Thi Huê - le nom vietnamien que lui a donné l'héroïne Nguyên Thi Dinh, a rappelé à la jeune génération vietnamienne le passé héroïque de la nation et chérit les sacrifices de ses générations précédentes pour l'indépendance et la liberté nationales.

