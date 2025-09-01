Pour franchir le cap de 8% de croissance en 2025

L’objectif de croissance du PIB, fixé entre 8,3% et 8,5% pour cette année, constitue un véritable tremplin pour la période 2026-2030 et la réalisation des ambitions stratégiques de la décennie 2021-2030. Le gouvernement a défini une batterie de mesures clés pour l’atteindre.

Depuis quelques semaines, le gouver-nement multiplie les visioconférences avec les localités pour faire le point sur la situation socioéconomique, débattre des scénarios de croissance.

Selon le Premier ministre Pham Minh Chinh, malgré une croissance de 7,52% au premier semestre, le Vietnam fait face à un défi de taille pour atteindre son objectif annuel de 8,3% à 8,5%. Ce cap est jugé indispensable et pleinement atteignable par le gouvernement. Pour y parvenir, M. Chinh a annoncé la promulgation d’une résolution qui fixera de nouveaux objectifs de croissance, attribués aux localités ainsi qu’aux groupes et entreprises étatiques.

“Le gouvernement a décidé de viser une croissance de 8,3% à 8,5% dans le but d’insuffler un nouvel élan et d’ouvrir une véritable ère de croissance pour le pays. Les ministères et secteurs concernés sont ainsi appelés à proposer des solutions concrètes et efficaces, avec la ferme détermination d’accélérer le développement et de concrétiser cet objectif ambitieux”, a-t-il déclaré.

Des prévisions revues à la hausse

De nombreuses institutions financières internationales ont récemment revu à la hausse leurs prévisions pour le Vietnam. Citigroup table désormais sur une croissance comprise entre 6,6% et 7%, Maybank prévoit 7,3%, et la banque UOB a révisé son estimation de 6% à 6,9%, après une performance économique supérieure aux attentes au second trimestre.

Grâce à des réformes insti-tutionnelles audacieuses, à une mobilisation accrue des ressources économiques et à la mise en place des autorités locales à deux niveaux depuis le 1er juillet, le Vietnam se donne les moyens d’ouvrir un nouveau chapitre de croissance, soutenu par des mesures gouvernementales fortes et coordonnées.

L’objectif de croissance du PIB pour 2025 reflète non seulement la ferme détermination du gouvernement mais aussi la confiance accordée à la résilience de l’économie nationale, en dépit des incertitudes régionales et mondiales. Pour atteindre cette ambition, le Vietnam déploie tous les moyens nécessaires afin de mobiliser pleinement ses ressources au service d’une croissance soutenue et durable.

Dans son rapport soumis au gouvernement portant sur deux scénarios de croissance économique cette année, le ministère des Finances recommande d’opter pour le 2e scénario, visant un taux de croissance compris entre 8,3% et 8,5%. Selon le ministère, au-delà de la stimulation de la consommation et des exportations, l’investis-sement public restera le principal levier de croissance, permettant à l’économie vietnamienne de gagner en dynamisme au second semestre.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a signé le 12 aoûtla dépêche N°133, appelant tout le système politique, les ministères, les secteurs et les localités à consentir les efforts et à mettre en œuvre des actions coordonnées et efficaces pour atteindre les objectifs de développement socioéconomique, créant une base solide pour la période 2026-2030.

En vertu du texte, malgré les résultats positifs enregistrés au cours des sept premiers mois de 2025, la situation socio-économique reste confrontée à de nombreuses difficultés, exigeant des actions rapides, décisives et coordonnées pour atteindre l’objectif fixé de croissance du PIB de 8,3% à 8,5%.

Le chef du gouvernement demande de renforcer l’application des résolutions et directives du Parti, de l’Assemblée nationale et du gouvernement ; d’assurer l’équilibre macroéconomique, de contrôler l’inflation et de stimuler la croissance de manière harmonieuse dans les trois secteurs clés : industrie-construction, agriculture-sylviculture-aquaculture, et services.

Diversifier les marchés

Les ministères et localités sont invités à restructurer l’industrie, à développer les technologies avancées, les secteurs industriels stratégiques et de sous-traitance, tout en encourageant l’innovation et la transformation numérique. La croissance de l’industrie manufacturière et de transformation doit atteindre 11,2 à 11,5%. Le gouvernement insiste sur l’accélération des projets énergétiques, la garantie de la sécurité énergétique, ainsi que sur la mise en œuvre de la stratégie nationale pour l’industrie des semi-conducteurs.

En matière de commerce extérieur, la dépêche N°133 fixe l’objectif d’une croissance des exportations de 12% et un excédent commercial de 30 milliards de dollars, en diversifiant les marchés et en exploitant pleinement les accords de libre-échange.

Le secteur agricole doit être réorganisé autour de la science, de la technologie et de l’innovation, tout en valorisant les marques et les indications géographiques. Les entreprises sont appelées à diversifier les marchés d’exportation vers la Chine, le Moyen-Orient, l’Amérique latine et l’Afrique ; à renforcer la transformation agroalimentaire et le contrôle sanitaire ; et à poursuivre avec détermination les efforts pour faire lever le “carton jaune” de l’Union européenne contre la pêche INN (illégale, non déclarée et non réglementée). L’objectif est de porter les exportations agricoles, sylvicoles et aquatiques à 65 milliards de dollars en 2025.

Face aux nouvelles politiques tarifaires américaines, le Premier ministre demande de soutenir les secteurs touchés, d’améliorer la compétitivité des produits et de poursuivre les négociations en vue d’un accord commercial global Vietnam - États-Unis.

Thê Linh/CVN