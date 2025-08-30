Le Premier ministre Pham Minh Chinh : 80 ans d'entreprises aux côtés de la nation

Le 30 août après-midi, au siège du gouvernement à Hanoï, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence avec les entreprises sur le thème : "80 ans d'entreprises aux côtés de la nation".

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

À l’occasion du 80e anniversaire de la Révolution d’Août, de la Fête nationale et en vue du 80e anniversaire de la Lettre du Président Hô Chi Minh adressée au monde de l’industrie et du commerce, le 30 août après-midi, au siège du gouvernement, le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé une conférence avec les entreprises, sur le thème "80 ans d’entreprises aux côtés de la nation". Selon le ministère des Finances, le pays compte près d’un million d’entreprises, plus de 33.000 coopératives de type nouveau et plus de 5 millions de foyers commerciaux. Au cours des huit premiers mois de 2025, près de 128.200 entreprises et 73.855 foyers commerciaux ont été créés, tandis que 80.800 entreprises ont repris leurs activités.

Les investissements directs étrangers (IDE) enregistrés en sept mois a atteint près de 24,1 milliards de dollars, dont environ 13,6 milliards décaissés. Les entreprises du pays ont apporté une contribution essentielle, permettant au PIB de croître de 7,52% au premier semestre - le niveau le plus élevé pour une période comparable depuis près de 20 ans.

Lors de la conférence, la communauté des entreprises a exprimé son émotion devant l’attention du Parti, de l’État et du gouvernement, et s’est engagée à améliorer davantage ses activités de production et de commerce, à participer activement à la protection sociale et à être digne de la confiance et des attentes placées en elle.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, depuis 80 ans, la communauté des entreprises avait toujours accompagné la nation, apportant des ressources aux résistances et à la construction nationale, tout en étant une force pionnière dans le développement économique et le bien-être social.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Il a affirmé que le Parti et l’État accordent toujours une attention particulière et un soutien au développement durable des entreprises ; qu’ils se concentrent sur l’édification institutionnelle, la simplification des procédures, la levée des obstacles, le développement des infrastructures stratégiques ; qu’ils encouragent les grandes entreprises à diriger les secteurs clés et les petites entreprises à progresser, afin de participer aux chaînes de valeur mondiales.

En particulier, le Politburo a publié la Résolution 68 sur le développement de l’économie privée, l’Assemblée nationale a publié la Résolution 198 et le gouvernement a publié la Résolution 138 pour favoriser le développement des entreprises privées en tant que force motrice la plus importante de l’économie nationale.

Il a appelé la communauté des entreprises à poursuivre le renouvellement de la pensée, à diversifier les marchés, à renforcer la promotion du commerce et à s’intégrer davantage à l’international, contribuant ainsi à promouvoir une économie indépendante, autonome, dynamique. Le gouvernement s’engage à accompagner les entreprises, et développer une communauté d’entreprises unie et puissante, contribuant au renouvellement du modèle de croissance pour promouvoir la durabilité, l’économie numérique, l’économie circulaire...

À cette occasion, le Premier ministre a décerné l’Ordre de la Défense de la Patrie de première classe au Groupe Viettel et à la Banque militaire (MB) ; l’Ordre de la Défense de la Patrie de deuxième classe au Corps d’armée 18 et au Groupe Électricité du Vietnam (EVN) ; et 18 entreprises exemplaires ont reçu des certificats de mérite du Premier ministre.

VNA/CVN