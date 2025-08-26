Des experts confiants dans la dynamique de croissance du Vietnam

À l'occasion du 80 e anniversaire de la Fête nationale du Vietnam (2 septembre), des experts australiens ont exprimé leur optimisme quant à la capacité de l'économie vietnamienne à maintenir sa dynamique de croissance et à surmonter les défis actuels.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information, la docteure Lê Thu Huong, présidente du conseil consultatif de l’Institut de politique Australie - Vietnam (AVPI), a rappelé le parcours exceptionnel du pays : autrefois marqué par la pauvreté et une économie planifiée, ravagée par la guerre, le Vietnam figure aujourd’hui parmi les économies les plus dynamiques au monde.

Selon elle, le pays a connu un essor remarquable grâce à la mondialisation et au libre-échange. Elle a toutefois souligné que le Vietnam doit faire face depuis plusieurs mois aux incertitudes liées à la politique tarifaire que pourrait adopter l’administration du président américain Donald Trump. De tels droits de douane impacteraient les accords commerciaux existants et obligeraient le pays à procéder à des ajustements stratégiques.

Malgré ce contexte, Mme Huong se dit confiante : au cours des huit dernières décennies, le Vietnam a maintes fois prouvé sa résilience, son dynamisme et sa créativité pour assurer son développement.

Évoquant les réformes administratives, elle a qualifié la mise en place, depuis le 1er juillet 2025, d’une nouvelle administration locale à deux niveaux dans 34 villes et provinces de réforme la plus importante depuis des décennies. Après le Dôi Moi (Renouveau), elle y voit une nouvelle étape de transformation visant à simplifier les procédures, réduire la bureaucratie et améliorer l’environnement d’investissement, tout en prévenant qu’une phase d’adaptation et de possibles perturbations initiales seront inévitables.

Partageant cet optimisme, le professeur Chu Hoàng Long, économiste à la Crawford School of Public Policy de l’Université nationale australienne (ANU), a jugé très positive la trajectoire économique du Vietnam.

S'exprimant en marge d'un séminaire le 8 août, il a qualifié d’impressionnant le taux de croissance de 7,52% enregistré au premier semestre 2025. Il a exprimé l’espoir que l’économie accélère encore au second semestre pour atteindre l’objectif annuel d’environ 8%.

Face à l’instabilité du commerce mondial, tout en saluant les démarches proactives de Hanoï dans ses négociations avec Washington pour sécuriser ses marchés d’exportation, l’économiste a recommandé la prudence dans la planification économique pour la fin de l’année.

Il a souligné que la diplomatie vietnamienne, fondée sur le principe d’"être l’ami de tous les pays", constitue un atout majeur. Dans un environnement international incertain, ces bonnes relations représentent un facteur crucial pour soutenir les exportations et attirer les investissements. Selon lui, lorsque des turbulences éclatent dans d’autres régions, les capitaux tendent à se diriger vers les pays offrant stabilité et prévisibilité - une opportunité essentielle pour le Vietnam à court comme à long terme.

Enfin, le professeur s'est dit convaincu qu'après une phase d'ajustement, la réorganisation de l'appareil d'État se révélerait bénéfique, en fluidifiant l'économie et en améliorant la productivité du travail.

