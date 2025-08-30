Le Sud-Est du Vietnam accélère la transition vers des zones industrielles vertes

En tant que Région économique clé du pays, le Sud-Est du Vietnam met progressivement en œuvre la reconversion de certaines zones industrielles vers un modèle vert, créant ainsi un avantage compétitif dans l’attraction d’investissements de haute qualité.

Photo : VNA/CVN

Le développement des zones industrielles écologiques et respectueuses de l’environnement est devenu une tendance mondiale afin de répondre efficacement au changement climatique et de promouvoir un développement durable. En tant que région économique clé du pays, le Sud-Est du Vietnam met progressivement en œuvre la reconversion de certaines zones industrielles vers un modèle vert, créant ainsi un avantage compétitif dans l’attraction d’investissements de haute qualité.

Une tendance incontournable

Hô Chi Minh-Ville compte actuellement 66 zones industrielles et franches d’exportation. Pour la période 2025-2030, la ville vise à attirer 20 à 21 milliards de dollars d’investissements, en privilégiant les secteurs à haute technologie, à forte valeur ajoutée et respectueux de l’environnement. Cinq zones - Tân Thuân, Hiêp Phuoc, Tân Binh, Cat Lai et Binh Chiêu - font l’objet d’un projet de reconversion vers un modèle vert et circulaire.

La zone industrielle de Hiêp Phuoc devrait devenir la première zone écologique de la ville grâce à sa participation à un programme mondial soutenu par la Suisse. Le taux de conformité aux critères écologiques est passé de 44% en 2020 à 76% fin 2023, avec une perspective d’atteindre bientôt 88%. Le modèle privilégie l’économie circulaire, l’utilisation d’énergies renouvelables et l’application de technologies de réduction des émissions.

À Dông Nai, une province pionnière du pays dans l’expérimentation des zones industrielles écologiques, les autorités ambitionnent de jouer un rôle de leader dans le développement industriel vert, contribuant ainsi à la réalisation de l’engagement "zéro émission nette" d’ici 2050. L’industrie et la construction représentent actuellement plus de 58% de l’économie provinciale.

Photo : VNA/CVN

À Tây Ninh, la mise en chantier du projet d’infrastructures de la zone industrielle de Thu Thua, d’une superficie de plus de 170 ha et d’un investissement de près de 3.000 milliards de dôngs, marque un pas important dans la stratégie locale de développement de l’industrie. Ce site moderne, intelligent et vert privilégie les industries propres, les énergies renouvelables et un système avancé de traitement des eaux usées, tout en intégrant des services logistiques et commerciaux pour construire un écosystème industriel durable.

Défis et opportunités

Le Vietnam s’est engagé à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050. Avec ses grands pôles industriels, Hô Chi Minh-Ville détient de nombreux atouts pour devenir pionnière. Cependant, les zones industrielles principales de la ville, avec environ 2.900 ha et 160.000 travailleurs, représentent plus de 70% de la consommation énergétique des entreprises à forte intensité énergétique, soit 1,7 fois la moyenne municipale.

Les secteurs fortement émetteurs comme l’acier, le ciment, l’électronique et le textile rencontrent des difficultés dans la reconversion verte en raison des coûts élevés d’investissement et de la dépendance persistante aux combustibles fossiles. La réussite du modèle écologique requiert donc des changements profonds en matière d’infrastructures, de gestion et de coopération entre entreprises.

Tây Ninh et Dông Nai renforcent leurs indicateurs verts, mettent en place des systèmes de surveillance environnementale et encouragent les technologies économes en énergie. D’ici 2050, Dông Nai ambitionne de devenir l’un des pôles de croissance majeurs du pays, leader dans le développement industriel vert et écologique, et d’atteindre l’objectif de "zéro émission nette".

